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籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

▲▼ 國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，立委當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，並提出三項主張，包括鬆綁人工生殖法適用對象；保留女性生育選擇權，凍卵助擴大至全國適用；代理孕母談題持續尋求社會共識與多元對話等。立委當選人陳菁徽強調，將針對比較有共識的議題優先修法通過，爭議性比較高的部分，需要更多的公聽會，傾聽大家的聲音、與大家溝通，國民黨未來將持續往解決少子女化的步調邁進。

陳菁徽表示，現在社會上，大家對於目前人工生殖或單身同志生小孩、代理孕母等爭議，資訊落差皆很大，因此有關《人工生殖法》修法的策略上，應該適著尋求社會對各議題看法落差上，較有共識的部份著手，希望國民黨版本能很快在立法院送出，並獲得各黨團的支持。

陳菁徽說明，目前《人工生殖法》比較僵化，如一夫一妻，且有登記的異性戀伴侶才可以接受生小孩，但希望可以開放到單身女生、女女伴侶，男女情侶都可以優先適用。她強調，台灣自2003年跌破超低生育率防線1.3後，幾乎一路探底，但根據調查，有結婚的人其實沒有減少，還在升高，而有結婚的女生平均生1.5個，但沒有結婚或是單身還沒有伴侶的超低生育率，就拉低整個國家的生育率，因此，我們必須重視提高單身女生生育率的部分。

陳菁徽並指出，從2001年到2022年，結婚率跟生育率都在下滑，而為生小孩而結婚只剩下25%，現在女生想結婚的，可能只想進入婚姻狀況，不一定想生，南韓也是如此，可以發現結婚跟生小孩已經完全脫鈎，所以我們必須要從可以接受人工生殖的條件進行改革。

▲▼ 國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，立委當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

有關凍卵議題方面，國民黨發言人楊智伃表示，女性年齡與身體條件的限制其實很殘酷的，為了讓女性在未來有保留生育的選擇權，凍卵是最重要的事，女性當下可做自己想要做的事情，但面對未來很多不確定性因素時，還可以保留選擇的權利，這對女性是非常的重要的。她指出，台灣已經連續三年「生不如死」了，面對少子化議題，更應該用未來性的遠見，去保護未來可能想要生育的女性。她強調，2019年，朱立倫主席首先提出推動凍卵補助政策，之後越來越多的縣市都慢慢跟進。

楊智伃並指出，男女初婚年齡已超過30歲，都已經這麼晚婚，結婚之後也不一定馬上生小孩，所以調查發現，女性平均31歲才當媽，比20年前晚了4.5歲；而40歲以下的女性有生育的意願，不到的三成；此外，根據調查，至2020年，25歲至44歲適婚年齡未婚比例達43%、超過300萬人，已成國安危機，因此，凍卵政策非常重要，國際上凍卵的比例已經是前幾年的八倍到十倍，我們應該在此社會趨勢與脈絡之下，搶先一步幫助大家思考這個層面，爭取全國適用凍卵補助。

有關代理孕母制度化部分，陳菁徽認為，社會上仍有許多誤解與不公允的認知，所以應該持續尋求社會對話與共識，進行階段性立法！根據調查，不支持代理孕母是40%，但支持利他加上商業的代理孕母差不多是45%左右，算是勢均力敵，事實上，根據國健署調查，七、八成民眾認為有完善的法規，或是有條件的開放代理孕母是普遍可以接受的；而目前超過三十國允許代理孕母，但倫理與人權議題待解套。事實上，只要在完善的法律，還有合約的保護之下，應該可透過醫療的方式，保有他們應該享有的生育權利。

▲▼ 國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，立委當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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