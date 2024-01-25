控柯文哲送財團百億改建大紅包　許淑華：要求蔣市府移送檢調調查





▲民進黨台北市議員許淑華 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

柯文哲台北市長任內通過的京華城改建案遭質疑違規發放容積，日前監察院認定有重大違失，糾正北市府。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，柯文哲送財團百億改建大紅包，現在的台北市長蔣萬安應將相關證據應送檢調查清楚，讓司法釐清柯前市長團隊有無弊端。

許淑華說，去年她在總質詢時，就指出柯文哲送給建商財團超過百億的改建大紅包，柯文哲先是推給都審會，遮掩都審會由柯團隊官員主導，又說有證據就去告，蔣市府的態度也十分消極。

許淑華指出，現在監察院調查結果證實，針對京華城改建案，柯市府大放送建商價值百億的建坪，北市府都審結果抵觸上位法令，遭監院糾正。既然調查已指出柯文哲任內違法亂紀，將容積率上限560%放寬到史無前例的840%，蔣萬安不該再用「檢討通案審議原則」消極面對。

許淑華質疑，為何在前幾次會議中，有提出反對意見的都審委員，在最重要的都審會議時都消失了？都審會議違法自創的容積獎勵條件，誰蓋章同意？誰要負責？別讓台北市民認為前朝弊案，蔣市長冷處理，是不是也是另一種形式上的藍白合？「我再次強烈要求蔣萬安市長將本案移送檢調詳加調查！才能保護市府戮力從公的公務員。」

蔣萬安25日媒體聯訪時表示，這是前市府的案子，他們會依照監察院糾正內容，制定通案性的審查原，在他任內他也會避免相關問題。