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教部砸52億吸引國際生來台留台　首設新型專班「招收大三、四學生」

▲▼教部砸52億吸引國際生來台留台，並設立新型專班，招收大三生。（圖／記者許敏溶攝）

▲教部砸52億吸引國際生來台留台，並設立新型專班，招收大三、四國際生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會預計5年（113至117年）投入52億預算，將開設新型專班招收國際生，包括學士雙聯專班、2年制學士專班與學士後專班與碩博士班，招收國外大學升三或四年級、專科畢業、學士畢業學生來台就讀，截至目前為止，預估整體開班達116班，總計將招收2120人。

113年全國大專校院校長會議今起一連兩天在朝陽科技大學舉行，今年會議主題「智慧時代、創新永續」，邀請全國158所公私立大專校院校長參與，共同探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

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台灣少子化問題對大學與產業造成嚴重衝擊，為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會攜手推出「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年投入52億預算，設10個海外基地。教育部技職司長楊玉惠今天上午進行「國際學生來台留台政策」專題演講時，進一步說明規劃進度。

楊玉惠表示，113年先建置越南、印尼、菲律賓三個海外基地，到114年完成設立5個海外基地。為了擴大招生對象，將開設新型專班招收國際生，包括學士雙聯專班、2年制學士專班與學士後專班與碩博士班，招收國外大學升三或四年級、專科畢業、學士畢業學生來台就讀。
楊玉惠舉例說，以學士雙聯專班而言，將招收雙聯合作大學學生，來台就讀大學兩年或一年（得內含或外加實習）後，取得國外及我國大學雙聯學士學位；2年制學士專班則招收大學升三年級學生或專科畢業生，來台就讀大學兩年（得內含或外加實習）後，取得我國大學學士學位。

新型專班學生將獲國發基金提供最多2年「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」，也就是免學雜費，還每月提供1萬獎助金，以及畢業後可在台高科技產業就業等條件配合，楊玉惠表示，截至1月8日為止，獲得企業願意提供獎助學金名額達2120人，預計開設116班，上述班級國立大學與技專校院各佔一半，希望藉此吸引更多優秀國際生來台就讀與工作。

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