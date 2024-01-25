人夫偷吃每周啪啪1次　小三酸正宮：幫妳顧老公應該謝謝我

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名人妻指控，阮姓女子明知丈夫已婚，仍在2019年2月間與丈夫交往，交往後期至少每周發生1次性行為，因此決定對阮女提告求償50萬元。桃園地院法官認為，阮女曾在對話訊息中自稱為「小三」，還傳送「我幫妳顧老公這麼久了，也給他X這麼爽了，妳應該要謝謝我才對」等訊息給人妻，可見她很清楚交往對象為有婦之夫，最終判她應賠償人妻20萬元。

▲人妻指控阮女與丈夫有不正當交往關係。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

人妻在判決書中主張，和丈夫已經結婚6年，阮女明知丈夫已婚，仍在2019年2月間開始與丈夫交往，直到2022年3月才分手，交往期間兩人發生多次性行為，光是2021年6月至2022年3月這段時間，每周至少都會做1次，讓她無法接受，因此決定對阮女提告求償50萬元。

阮女則辯稱，自己是在2008年間認識人夫，兩人很快便發展成情侶關係，中間分分合合，大約交往2年便因分手斷了聯繫，後來雙方再度連繫上，是因為人夫希望她幫弟弟介紹老婆，她是在2021年間才知道人夫已婚。

不過，桃園地院法官檢視阮女在2022年3月傳送給人妻的訊息，對話中她不僅自稱「小三」，還說出「我敢發誓，我跟他談戀愛那時候，我沒有那麼壞想要他跟妳離婚」、「妳跟他要不要離婚是你們的事，不用跟我說，我幫妳顧老公這麼久了，也給他X這麼爽了，妳應該要謝謝我才對」等話，顯然她知道自己是人夫的外遇對象，而且兩人曾經發生性行為。

法官表示，從現有證據中可知，阮女確實曾與人夫交往並發生性行為，行為踰矩，侵害到人妻的配偶關係身分法益，考量到雙方的智識程度、工作情況、經濟狀況等因素，最終判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。