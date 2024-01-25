老公手寫情書「告白對象是她」　妻心碎求償80萬元

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻日前在家中發現一封曹姓丈夫的手寫情書，收信對象卻不是自己，於是開始懷疑丈夫外遇，並於去年4月間抓包丈夫與張姓女子曾短暫同住在一起，兩人還相伴前往宜蘭、花蓮旅遊，憤而決定對他們提告求償80萬元。桃園地院法官審理後，判曹男、張女應連帶賠償15萬元較為適當。

▲曹男手寫情書給其他女子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曹妻在判決書中主張，和丈夫結婚多年，某一天她無意間發現一封丈夫的手寫情書，但收信對象不是自己，因而開始起疑，沒想到還真的被她抓包，丈夫因此寫下自白書坦承外遇；此外，她也查出，2023年4月間丈夫曾把張女帶回家中短暫同住，兩人還一起去花蓮、宜蘭住宿旅遊，種種行為皆侵害到她的配偶權，且情節重大，於是決定對兩人提告求償80萬元。

曹男和張女則辯稱，他們沒有做對不起曹妻的事情，當初曹男寫下自白書，是因為受到曹妻脅迫，實際上根本沒有發生任何侵權行為；至於出遊一事，兩人雖然有一起出去玩，但過程中都是分房居住，沒有同住在一起。

不過，桃園地院法官檢視曹男寫下的自白書，內容提到，他坦承與張女是從2018年開始發生不尋常的關係，「違背家庭對不起我的太太，我知道錯了」，再加上他和張女雖然否認出遊同住一房，卻沒有提出任何證據佐證，因此不採信兩人的說詞。

法官表示，張女明知曹男已婚，兩人仍以曖昧言語進行對話或互動、往來，顯然已經逾矩，確實構成共同侵害配偶權利之行為，最終判兩人應連帶賠償曹妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。