5天前曾拉肚子！20歲妹子突「心臟驟停」　醫警告：好發於年輕人

▲女生腹瀉5天差點喪命。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波20歲女生小麗（化名）近日因一次常見的腹瀉經歷了一場生死劫。當時，小麗等車時突然倒地，被送進急診室時她已沒有了呼吸心跳，醫護人員輪番按壓了一個半小時，監護儀上才有了緩慢跳動的心律。

據《深度視頻》報導，醫生得知小麗曾在5天前有過腹瀉解過水樣便的症狀，高度懷疑是病毒感染導致的急性暴發性心肌炎，這是一種起病危急、死亡率極高的心肌損害，好發於年輕人。

幸運的是，在醫護人員的努力下，小麗脫離了生命危險，且大腦和神經功能並未受損。醫生提醒，千萬不要在病毒感染期間劇烈運動或過於勞累。

什麼是病毒感染導致的急性暴發性心肌炎？據《生命時報》報導，「暴發性心肌炎是病毒性心肌炎中最重的一種，其特點就是起病隱匿，病情進展極為迅速，患者很快會出現心衰、嚴重心律失常、心源性休克等，如果發現和就救治不及時，死亡風險高達80%以上。而早診斷、早救治加上主動脈內球囊反搏或ECMO可使死亡率大大降低」，北京大學人民醫院心內科主任醫師張海澄說，有數據顯示，約4%的病毒感染可能會侵犯到心臟，它不只多見於兒童和青壯年人群，老年人和各個年齡段人群均可能發生。發病的關鍵在於心臟受到侵犯後沒有充分「休息」，難以調動免疫系統抵抗病毒並完成修復，若此時繼續勞累，誘發暴發性心肌炎的風險就會大大增加。

張海澄表示，暴發性心肌炎發病之初，常被感冒症狀所掩蓋。病毒感染後通常會表現出發熱、咳嗽、咽痛、流涕、腹瀉等感冒症狀，一般持續1~2周。但是，感冒症狀進展又快又重時，或是出現一些「特殊」症狀，比如氣短、呼吸困難、胸悶或胸痛、心悸、頭昏、極度乏力、食欲明顯下降等，就極有可能是病毒性心肌炎症狀，一定要儘快就診排查，以免失去最佳治療時機。

張海澄表示，對於暴發性心肌炎來說，預防比治療更重要。特別是在病毒性呼吸道疾病頻發的冬季，應積極採取各類預防措施，如保持健康的生活習慣，增強免疫力；積極接種流感疫苗、勤洗手和佩戴口罩，預防病毒感染。有感冒症狀期間，一定要注意休息，避免重體力勞動和不必要的熬夜，如果一兩周感冒不見好轉或發現有明顯的「特殊」症狀，務必及時就醫。