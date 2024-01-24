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日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」！校方：指導沐浴禮儀

【有聲新聞】日國中女生校外教學被老師要求裸體檢查　校方：進行沐浴禮儀特別指導

▲ 日本國中女生校外教學被老師要求裸體檢查。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本福岡一名國中女學生的家長近日向媒體投訴指出，女兒日前參加校外教學，卻被老師要求在洗澡後，在全裸的狀態進行「水滴檢查」，讓少女感到相當不舒服。不過校方解釋，這是在進行沐浴禮儀的特別指導。

據《西日本新聞》報導，這名家長投訴，女兒在去年12月參加校外教學，但到晚上住宿的時候，卻被老師要求洗完澡後，以全裸的姿態讓老師檢查，身上有沒有水滴殘留。據悉老師要求學生喊「萬歲」，然後給老師檢查身體，雖然進行檢查的老師是女性，但少女面對這樣的要求，依然感到非常不舒服。

事後學校回應，稱這是學校正在進行「沐浴禮儀指導」，表示很多學生無法在家裡接受這樣的教育，所以校方代替家庭教育，給予學生在外洗澡應具備的禮儀教導。校方指出，不只對學生進行「裸體水滴檢查」，另外也會要求學生不要把毛巾放進浴缸內。此外，校方也反駁稱並沒有要求學生喊「萬歲」。

另外報導也指出，不只這名家長有此反映，在九州其他地區的家長，也反映他們的孩子在別間學校內，也曾經有類似「裸體水滴檢查」的不愉快經驗。有老師指出，這樣的類似教育，是希望學生在旅館內避免滑倒等意外，另外也有一名女老師指出，如果學生感到被冒犯，很有可能老師在教育的過程中，並沒有把教育意義傳達清楚。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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