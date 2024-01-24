「全台最有錢YTR」超哥白手起家？家世被挖...爸爸是保健產業富商

▲超哥姊姊是美國名校畢業。（翻攝自超哥YT）

圖文／鏡週刊

號稱全台最有錢YTR的超哥，因不滿Toyz批評他餐廳的食物難吃，痛毆對方到頭破血流，事後Toyz再轟他是「毫無情商智商的富二代」、「滿口仁義道德的偽君子」，不過超哥到底多有錢呢？他爸爸的背景被網友起底，是從事養老保健產業的富商。

有網友發現，超哥爸爸黃仁發擔任皇家養老護理保健連鎖集團總裁，曾經在文化大學的刊物中，敘述自己在60年代從商致富的過程。黃仁發的自傳中寫著，他沒有家族背景，從彰化到台北求學，化工科畢業後經營不動產業，累積了小康資產，又跨足醫療、護理、養老等產業，人到中年還報名文化大學的社福所，攻讀4年博士畢業。

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▲超哥爸爸的自傳被網友挖出。（翻攝自PTT）

網友則留言「黃董知道他的兒子吹自己白手起家嗎？」「最大成就是生個8+9」、「你沒畫重點是靠不動產起家的」、「父母姐姐都優秀，結果兒子在那邊超派」等，但也有網友認為兒子做的事，不應波及家人。

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