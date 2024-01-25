「竹中之光」陳俊翰感人紀錄片曝　偉大陳媽媽陪伴40年

記者陳俊宏／綜合報導

大陸媒體人王志安在《賀瓏夜夜秀》脫口秀節目，譏笑身障律師陳俊翰，引發輿論圍剿。而陳俊翰是「新竹高中之光」，努力奮鬥的故事還獲得校方製作《與時間競賽的人－－俊翰的故事》紀錄片。陳的竹中學長、名嘴黃益中表示，背後更偉大的是陳媽媽，從陪俊翰上學到出國深造，陳媽媽整整陪伴40年。

▼陳媽媽一路陪伴陳俊翰。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

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黃益中在臉書表示，陳俊翰是他新竹高中學弟，自小罹脊髓性肌肉萎縮症，一路認真向學，2006年自台大法律系畢業後，第一名考上律師同時取得會計師執照，攻讀台大法研所，更取得哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院碩博士學位。

黃益中說，他24日在政論節目錄影現場，剛好跟陳俊翰學弟同台，大家都很關心他，「他說，他個人不是很在意那個中國記者對他的訕笑，他反而希望藉此事讓大家反思：社會上是不是還有些人對於障礙者有歧視、偏見、刻板印象，沒看到他們身為人的一個價值及能力，還有他們應該受到的基本尊重。」

▲▼陳媽媽一路陪伴陳俊翰。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



黃益中指出，俊翰的同班同學在自己的Threads寫道，「這不是陳俊翰第一次被輕視和訕笑，他以前沒有被擊倒，這一次不會，未來也不會。與其說他有多希望自己當選，他更重視的是藉由選舉，最有效率讓『身障者權益』這個議題，進入公眾討論範疇。這樣的大愛不僅是竹中之光，他本身就是台灣發光發熱的最佳典範。」

黃益中表示，最後他想講一件事，背後更偉大的是陳媽媽（謝季珍女士），「整場錄影，我看她每隔一小段時間就起身幫俊翰調整，這一路走來，從陪俊翰上學到出國深造，陳媽媽整整陪伴了40年。」

▲▼陳媽媽一路陪伴陳俊翰。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

黃益中直呼，試想一下，如果自己孩子被任何人這樣公然嘲弄，「身為家長的你我，會是如何心痛。這不是政治問題，這是教育問題，這是作為一個人，最根本的道理。」

王志安20日上《賀瓏夜夜秀》時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑陳俊翰，讓許多贊助商紛紛「跳車」切割。事後王志安、節目製作人霍金、助理主持人Albee（范乙霏）也親上火線道歉。

►陳俊翰學歷：

美國密西根大學法學博士（2017年9月～2022年8月）

美國密西根大學法學碩士（2016年9月～2017年5月）

美國哈佛大學法學碩士（2012年9月～2013年5月）

國立台灣大學法學碩士（2006年9月～2009年6月）

國立台灣大學會計學系和法律學系雙學士（2001年9月～2006年6月）

新竹高中

培英國中

竹師附小（現為清大附小）