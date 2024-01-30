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賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師一聽搖頭了：大可不必

賀瓏道歉扯輔選　律師批：企圖把事件政治化導向

▲賀瓏道歉稱「2028全力輔選民進黨」。黃帝穎律師批評：企圖把事件政治化導向。（圖／翻攝自賀瓏 Hello臉書）

圖、文／鏡週刊

中國《央視》前記者王志安於《賀瓏夜夜秀》模仿身障人士，疑嘲諷罹患罕病的民進黨不分區立委提名人、身障律師陳俊翰，引發公憤。面對賀瓏的道歉，律師黃帝穎直言，相較於陳俊翰，賀瓏1席話企圖把事件政治化。

面對王志安於節目中嘲諷陳俊翰惹議爭議，為適時制止的主持人賀瓏1月28日於影片坦承疏失，除了會虛心檢討，也強調模仿身障者絕不恰當，但話鋒一轉又稱不分區立委仍有遞補機制，「期待未來陳俊翰律師能藉由民進黨的安排，以遞補方式進到立法院，若無法實現，請大家4年後把選票投給最努力對身障者權益付出的民進黨，把陳俊翰送進立法院，2028年時，『夜夜秀』也會盡全力輔選民進黨。」

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對此，陳俊翰1月29日發聲明回應，肯定賀瓏勇於出面負責的態度，指出台灣社會大多數站在譴責模仿歧視身障者平等參政權的一方，但網路上仍有少數人試圖轉移焦點，將單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目，仍然令人遺憾。最後，陳俊翰呼籲賀瓏「大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨」，因為台灣的民主可貴之處就是不必違背自己心意。

對此，黃帝穎於民視談話節目《全國第一勇》讚陳俊翰回答有高度、很大氣，「他有效的把道歉與政治切割開來，但賀瓏一開始道歉的態度是對的，但後來講說他下次要幫民進黨輔選，這就是企圖把事件政治化導向及轉移焦點。」此前，黃帝穎也發文直言「歧視身障者已違反身心障礙者權利公約，這在民主文明國家是無法忍受的事」，因此廠商才會迅速與節目中止合作。

賀瓏道歉扯輔選　律師批：企圖把事件政治化導向

▲賀瓏的道歉被外界諷刺是「高級酸」，王義川有感而發回應。（翻攝自Threads@ycwangriver1）

「每個人都有自己表達不滿和道歉的方式，面對質疑也可以又轉移焦點再反串，迎來哄堂大笑，自以為成功了。」王義川也發文評論賀瓏的道歉，對於有家長憂心孩子被節目影響，他感慨「我盡力了。他不願意說出道歉，我真的無法勉強他」，最後不忘喊話「你還是要告訴家中的小朋友，看到有人言語霸凌身障者，不可以冷漠圍觀或也加入霸凌，要勇敢站出來捍衛人生而平等的價值。」

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