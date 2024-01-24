快訊／寒流還沒走！19縣市「低溫特報」　6℃↓警戒範圍曝光

▲19縣市低溫特報。（圖／氣象署）

記者閔文昱／台北報導

今天（24日）寒流影響，清晨各地普遍有10度以下的低溫，本島最低溫苗栗縣三灣6.8度，白天北部及宜蘭高溫11到13度，其他地區高溫15到20度。中央氣象署晚間針對19縣市發布低溫特報，提醒民眾注意。

氣象署指出，24日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，25日清晨各地仍非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。24日下午至25日台中以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

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氣象署預估，25日白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度，西半部日夜溫差大，請留意溫度上的變化適時調整穿著；水氣方面，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

到了周五、周六（26日、27日）各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度上的變化，適時增添衣物注意保暖；降雨方面，環境轉偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨的機率，且中層有零星水氣，大台北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。