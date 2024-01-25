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首梯一年兵「陸軍2226梯」今入伍　規劃3／25、26實施補休

▲恢復一年期義務役的首梯役男25日入伍。（圖／記者林敬旻攝）

▲恢復一年期義務役的首梯役男25日入伍。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役役期恢復一年，首梯次「陸軍2226梯」徵集670人今（24日）入伍，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、302旅負責接訓，採8週入伍訓及44週部隊訓。根據內政部役政司預定行程表，該梯次除入營第一週未施休外，其餘週休，補休時間排定在3月25日與26日，然該規劃隨入伍計畫流路調整或修正，同時配合滾動修正。

陸軍參謀長陳建義中將日前指出，入伍訓採4個階段施訓：第一階段（第1週）軍人核心價值、第二階段（第2至5週）-基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸、第三階段（第6至7週）-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力、第四階段（第8週）-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸。

針對新實施的「期末鑑測暨補訓作法」，國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將說，今年嚴格要求戰鬥教練、兵器教練，射擊為主，當期末鑑測不合格，隔週實施補訓跟補測，再不合格就不核發專長證書，也就是役男沒辦法領專業加給，待下部隊後，由單位主官持續管制，每個月駐地成效驗收會實施合格簽證，什麼時候合格，什麼時候才能領專業加給。

對於留訓一週方面，劉慎謨說明，同一時間同梯役男下部隊，待補測完，會通知單位帶回。陳建義指出，留訓週沒合格後，役男還是要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。

部隊訓練又分為駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，並新增新式武器、裝備及民防訓練。駐地訓練第一週將實施5天的「調適教育」，目的是讓役男認識部隊的沿革、熟悉建制幹部及輔導人，提高對單位的認同感與向心力。自第二週起，依所駐營區的單位作戰任務及編制職務，實施軍事專長訓練，並分為三個主要訓練。

第一、強化單兵戰技：例如步槍進階應用射擊、戰傷救護，以精進實戰技能及創傷急救處理能力；第二、實施新式武器操作訓練，例如紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等模擬器及實彈射擊訓練，以強化部隊戰力；第三、落實民防任務訓練：包括民防、消防、初級救護訓練等，使役男具備執行民防任務的職能。

專精訓練是依照不同兵科實施進階訓練，強化小部隊戰鬥與多人操作武器訓練。基地訓練為依兵科，如步兵、砲兵等，實施綜合專業訓練，透過實施戰力鑑測，也就是編制武器實彈測考，以及作戰計畫暨戰備任務鑑測，並結合民防任務訓練，來驗證部隊具備進行戰備及民防任務的效能。

聯合演訓部分，由各守備部隊依年度的訓練流路，結合作戰地境及戰術位置，參與漢光演習、民安演習和作戰計畫演練，並配合軍種年度操演，與操演部隊共同實施實兵、實地對抗演練，以強化守備部隊聯合作戰效能的目標。

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