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1年義務役新兵怨「24小時待命」：薪水卻比基本工資低

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲今年首批義務役1年兵25日入營，但有一名同樣今年受徵召的役男向媒體抱怨，薪水實在太低。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今年元旦起，2005年起出生的男性國民須服1年義務役，而首批恢復1年的義務役男也將於25日入營。不過，有役男向媒體投訴，役男們在軍隊24小時待命，每月薪餉卻低於基本薪資2.7萬元，質疑政府帶頭剝削。貼文一出，立刻在網上引發熱議。

國防部日前表示，1年義務役首批（陸軍2266梯）徵集670人，將於1月25日入伍。規劃上，採8週新兵訓練及44週部隊訓，役男將於新訓最後一週實施期末鑑測，不合格者留訓一週，再不合格不核發專長證書，也不得支領1萬800元「專業加給」。

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意即，役男新訓期間僅能領取1萬130元本薪，直到鑑測合格取得「結訓專長證書」，才能再每月領取1萬190元的「專業加給」，合計共領取2萬320元。另外，若未取得「結訓專長證書」，將無法獲得「榮譽假」提前離營，必須在休假日上午補測、補訓。

如今今年首批1年役入伍在即，一名同樣今年受徵召的役男向媒體投訴，義務役軍人24小時待命，但通過新訓也只能領2萬多元，連基本薪資2.7萬元都不如，政府根本合法剝削，難怪年輕人抗拒當兵。

許多網友看完紛紛留言，「當時1年3個月，二兵薪水5890路過」、「前幾年也才領6000」、「嫌棄義務役薪水低，簽下去薪水破四萬」、「不然怎麼叫義務役？」、「現在義務役有2萬多，羨煞多少5、6、7年級生啊？」、「服役本來就24小時待命，不然以爲去渡假喔？」

不過，有人持不同看法，「當兵學不到什麼，根本是浪費時間」、「別把以前的錯誤合理化」、「別什麼都說當年，想請問各位，當年物價多少？現在物價又是多少？」但也有人認為重點不在薪餉多寡，「當兵給我很多回憶，我個人覺得很值得」、「那是義務，怎麼能用基本工資比？國家防務政策不是用錢衡量的」。

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