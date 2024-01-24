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一年兵逃不了割草、刺槍術、踢正步　首梯「陸軍2226梯」明入伍

▲首批恢復一年期的義務役男將於明入伍。（示意圖／記者李毓康攝）

▲首批恢復一年期的義務役男將於明入伍。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役期今年起恢復一年，首梯明（25日）入伍。對於外界關注役男是否執行過去被詬病的除草、刺槍等，國防部指出，營區環境清潔、草坪及樹木修剪委外辦理，但以「大面積」割草及樹木修剪等優先檢討執行，而割草只是日常為了維護營舍整潔的小部分勤務，正常操課時間，不會從事其他課程外勤務。國防部也說，考量未來戰場景況，官兵近戰格鬥不僅要求基本突刺、防刺、拖擊等，且增加對刺、擒拿、奪刀及奪槍等訓練。

2024年起恢復一年義務役，第一梯次「陸軍2226梯」徵集的670人將於明（25日）入伍，分別由步兵206旅（北）、302旅（中）、302旅（南）負責接訓，未來將實施8週入伍訓及44週部隊訓。

針對營區環境清潔是外包，還是交由國軍處理？國防部表示，為使國軍各級部隊專注於戰備訓練，國防部針對勤務性工作，透過業務委外方式，運用民間專業技能承攬相關勞務，藉以減輕官兵非必要的壓力，降低基層行政負荷。國防部依據「委外化」政策指導，目前律定12類非核心業務得委外辦理，其中有關營區環境清潔、草坪及樹木修剪亦屬其中項目之一。

但國防部也說，惟相關勤務須將營區大小、商情納入考量，並以「大面積」割草及樹木修剪等高消耗人力的環境整理勤務，優先檢討委外執行。

對於是否當一年兵還要割草，國防部指出，環境整理等勤務屬日常工作之一環，依照環境責任區域來實施整理，割草只是日常為了維護營舍整潔的小部分勤務，目的是避免雜草叢生、蚊蟲滋生，國軍訓練均按年度計畫流路及駐（基）地課表執行，正常操課時間，不會從事其他課程外勤務。

至於當一年兵還有訓練刺槍術嗎？國防部表示，考量未來戰場景況，官兵面臨近戰機會增多，近戰格鬥不僅要求基本突刺、防刺、拖擊等動作，且增加對刺、擒拿、奪刀及奪槍等訓練，此外在執行衛哨勤務時，面對突發狀況，如歹徒奪槍、襲擊等威脅，均可利用個人編制武器實施近戰格鬥，以達應變制變目的。

是否踢正步方面，國防部說，基本教練有各種步伐替換，有齊步、跑步、快步、碎步等，正步是其中之一，為訓練之練力、練技、練膽、練心的方式，藉新訓期間養成軍人儀態，提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致的精神。

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