王志安控把身障者當選舉工具　民進黨：不分區順序非唯一指標

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國記者王志安日前在網路節目「賀瓏夜夜秀」暗諷，民進黨提名罹患罕病的律師陳俊翰擔任不分區立委，是靠「殘疾人」上台煽情催票，引發輿論譁然，但王反嗆為何只把陳列為第16名，而非安全名單？對此，民進黨新任發言人吳崢今（24）表示，提名過程與陳俊翰充分溝通，排名順序並非看不看重、能否發揮專業的唯一指標。

王志安今天繼續透過社群平台X發文說，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉，但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾」，並質疑如果民進黨真的重視「殘障人士」，為什麼把陳俊翰列入不分區立委第16名？而不是列入安全名單？

對此，吳崢受訪表示，先對王志安願意向陳俊翰道歉表示肯定，民進黨不希望社會對於障礙者有更多錯誤認知、標籤、不正確的觀念；王志安應該要理解，民進黨提名陳俊翰擔任不分區立委，就是希望可以借重他的長才，包括在法律方面的專業，進一步為身心障礙者權益發聲，雖然不分區名單有先後順序，但提名過程充分與陳溝通，陳也非常願意參與民進黨的造勢晚會等活動，讓自己的聲音被更多人聽到。

吳崢說，呼籲王志安，請不要繼續用錯誤的觀念來認知，包括陳俊翰與民進黨的提名。吳強調，不分區立委當然有排名順序，但排名順序並不是看不看重、能否發揮專業的唯一指標，例如新任政策會執行長王義川雖然被排在不分區安全名單外的第14名，依然在選戰中扮演催化劑角色，如今也將繼續為民進黨貢獻在交通、政策方面的長才。

針對呼籲「賀瓏夜夜秀」主持人賀瓏道歉一事，王義川受訪時補充，當然節目可以主張言論自由，這種節目裡頭可以虧任何人，例如虧王義川沒有頭髮，但有些紅線是不能踩的，例如涉及種族、膚色、性別，甚至對身障人士近似歧視的字眼，當主持人聽到來賓這樣講，反映可以是呆若木雞，或者把這段剪掉，可是節目經過剪輯後上傳，卻沒有剪掉這段，「這樣的態度就讓大家更質疑：到底知不知道這件事情很嚴重？」