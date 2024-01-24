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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為台灣民主奉獻超過半世紀　民進黨駐美主任彭光理要退休了

▲▼賴清德與彭光理合影。（圖／民進黨提供）

▲賴清德（右）與彭光理（左）合影。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文身邊那個說閩南語的「老外」要退休了！義裔美籍、現年83歲的民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte），是民進黨在華府最重要的代言人，他曾於1970年代與當時逃亡美國的台灣獨立運動領袖彭明敏相識，2002年開始擔任民進黨在華府的聯繫人，黨主席賴清德今（24）特別在中常會中表彰彭光理，感激他畢生為台灣民主的貢獻。

彭光理今天下午以閩南語向媒體記者們致意，他說，很高興來到台灣，「台灣偷走了你的心，不讓你走」，自己1967年首次來到台灣，隨後在1970年返美，而後與彭明敏相識，1986年「美麗島事件」受刑人家屬周清玉赴美參加FAPA活動，他也因此認識了許多支持民主的人。

實際上不僅如此，彭光理自2002年開始擔任民進黨華盛頓聯繫人，2013年起掌管黨駐美辦公室，他也是過去幾次總統蔡英文訪美成功的關鍵人物，2015年蔡英文在華府創下首例，走進美國國務院，陪在蔡身旁的除時任民進黨秘書長兼駐美代表吳釗燮、立委蕭美琴等重要外交幕僚，還有彭光理。

民進黨國際部主任趙怡翔介紹，彭光理曾經在將近60年前來到台灣教書，2002年開始擔任民進黨在華府非常重要的聯絡窗口，2013年民進黨正式成立民進黨駐美代表處之後，他也擔任民進黨首位駐美代表處主任，工作表現備受民進黨與華府友人肯定，如今因為年紀因素，彭光理決定暫時離開這份工作，持續以顧問的方式協助民進黨推動台美事務，因此，賴清德今天特別頒發獎狀，肯定他過去對台灣的貢獻。

據轉述，賴清德今天在中常會談及，今天有位遠從美國而來的「創黨元老級」的同志來參加此次中常會，要藉這個難得的機會，在各位常委及主管的見證下，表彰這位為台灣民主奉獻超過半個世紀的駐美代表處主任，彭光理先生。

賴清德表示，這20多年來，彭光理成為民進黨在華府最重要的代言人，不僅讓華府的重要智庫及政策圈充分了解民進黨的立場，更讓美方行政及立法部門清楚熟悉台灣的局勢和民進黨的政策方針，「各位都知道美國是當前台灣最重要的國際盟友，而台美關係的進展，是許多人共同努力累積的成果，彭光理主任在過去幾十年來，居中溝通協調，功勞甚鉅，他可以說是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一」。

賴清德說，彭光理主任將在今年5月退休，很榮幸在自己擔任黨主席的任內，代表民進黨頒發這個重要的獎章給彭光理，由衷感激他畢生為台灣民主的貢獻，為民進黨的付出。賴也開玩笑說，在此鄭重要求彭光理退休後要帶著心愛的家人，時常回到台灣這個家，享受台灣的美景也順便吃最愛的滷肉飯，「我們期盼Mike要把這份無私愛台灣的心意，以及對台美關係的專業，一棒接一棒地傳承下去！」

▲▼賴清德與彭光理合影。（圖／民進黨提供）

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