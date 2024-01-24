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去台中、台南幾百次！25歲OL「沒出過國很怪嗎？」　一票人中肯回

▲「土耳其航空」商務艙開箱,土耳其伊斯坦堡機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名25歲女網友因為家裡較節儉，從小到大不曾出國過，眼看周圍同事都去過很多國家，她羨慕不已，也不禁苦惱直呼「沒出過國真的很怪嗎？」PO文釣出不少人回應，更直言「不要把自己沒出國的事推給爸媽。」

女網友在Dcard發文感嘆，「以前看到朋友出國都會很羨慕，但從小家裡就比較節儉，每次跟爸媽要求出國，都會被說等我以後長大再自己出國玩，他們覺得小朋友玩一玩長大就忘了，沒必要出國，然後台南、台中不知道去了幾百次。」

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原PO直言，她開始工作後更發現，周圍同事都去過很多國家，IG上也都會發出國的照片，「每次說我還沒坐過飛機，大家都會很驚訝，讓我覺得...自己是不是真的很奇怪？但又覺得爸媽說的蠻有道理，不知道有沒有人跟我有一樣的煩惱，25歲左右的大家都去過哪些國家？沒出過國真的很怪嗎？」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們中肯表示，「沒有奇不奇怪，還有請不要把自己沒出國推給爸媽，很多人上大學就開始打工存錢，就為了和同學去一趟畢旅，所以...問你自己，問大家都沒用」、「我自己半工半讀，生活費、學費都自己繳，去了韓國、東京、北海道，最近要去泰國，大學打工幾個月其實就可以出國玩了，都吃家裡住家裡，努力是都可以的」、「24歲自己買單，去年去英國、法國、大阪、新加波、香港、名古屋，今年25歲會去奧地利、捷克、沖繩、石垣島、韓國釜山，機票全部買好了，以上沒有父母贊助，靠自己」、「爸媽提供給妳好的教育環境，栽培妳長大，這些都不容易。妳現在出社會了，應該明白存錢、賺錢都不容易，現在想去哪可以靠自己」、「我覺得這並不是一個值得比較的事情，童年的環境是由父母所塑造，但隨著成長，對於未來想要的生活模式，則是我們自己可以做出選擇」。

另外，不少人也留言+1，「30歲沒出國過」、「30歲還沒出過國喔，我家很窮，現在賺錢了只想存起來」、「真的比不完，衣食無虞已經算好，真的想出國就等出社會自己賺吧！我34歲前沒出過國，只有當兵去金門」。

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