長到40歲「台人沒去過花蓮」　他也+1：都去過日本了

▲清水斷崖是蘇花公路中最驚險壯麗的景觀 。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

疫情解封後，國人旅遊大爆發！不過一名人夫自曝，他已40歲卻不曾去過花蓮，無奈工作也很難喬假，希望之後有機會能去花蓮玩個幾天。文章曝光後，不少網友也+1回應，都去過日本了，直到37歲才去過花東旅遊；「我也4X歲了，也是好幾個縣市從沒去過」、「雲林都沒去過，希望今年一定走要去」。

一名男網友在臉書《匿名3公社》開頭便拋問，「大家全台灣每個縣市都去過了嗎？」接著自曝他住中南部，目前已40歲了，卻不曾去過宜蘭跟花蓮，一直想找機會去玩看看，但想到路程比較遠一些，「至少也要個三天兩夜」。

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原PO還說，因為工作性質比較難喬假，「很難排休那麼多天，希望以後真的有機會。」

底下網友驚呼，「我朋友在中南部，都早上坐火車到花蓮→宜蘭→晚上回家，就看你要不要出門而已」、「過個...武嶺就到花蓮了，那麼方便」、「趁現在大家都出國了，人少快去」、「就懶而已」、「原來你還沒看過太平洋」。原PO補充回應，老婆娘家在台東，反而常去台東，卻不曾去過花蓮。

有網友透露，「我也是30幾歲了連日本都去過了，從沒去過花蓮台東，37歲那一年才真正去花蓮台東旅遊，從此愛上那裡的環境，好想搬去那裡住」、「我也4X歲了，也是好幾個縣市從沒去過，雖然我排假很簡單，但實在沒年輕時說走就走的動力了」、「雲林都沒去過，希望今年一定走要去」。

內行網友分享，「儘量排時間去走走看看，清水斷崖真的很美喔，我是兩天一夜花蓮遊，搭最早的火車高雄—花蓮，租機車四處走走看看，清水斷崖、太魯閣、白楊步道水簾洞，太多美景了」、「金門縣還沒去過」、「老公跟我2天來回台東，北部過去、南部回來，跟環島差不多了，只是除了台東其他沒停留」。