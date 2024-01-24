機師勞資協商1／31再次召開！長榮5點回應：期挽救春節罷工危機

▲長榮勞資雙方於桃園市勞動局協商。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮航空24日與桃園市機師職業工會(機師工會)於桃園市勞動局協商，雙方持續凝聚共識，將於1月31日再次召開協商會議。長榮航空會將在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。

長榮航空表示，今日協商會議決議如下：

一、公司同意落實提供外站免費早餐政策：機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。

二、公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

三、公司會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限之評估，並作出回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四、下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。

五、若公司有具體對應方案，則擬訂於113年1月31日（星期三）下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。

為爭取薪資調整、外站津貼和停止聘用外籍機師，長榮航空機師1月22日經會員投票通過，醞釀春節罷工，引發各界關注。