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中醫集團豪砸4千萬！帶500員工飛京阪辦尾牙　平均爽領6個月獎金

▲馬光醫療網耗資超過4千多萬帶領旗下20間院所，超過500位員工及家屬，進行為期5天4夜大阪之旅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網耗資4千多萬帶領旗下20間院所、超過500位員工及家屬，進行為期5天4夜大阪之旅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

上班辛苦工作一整年，最期待的就是領年終獎金！連鎖中醫集團「馬光醫療網」不惜停診3天，今年豪砸4000多萬，帶集團逾500名員工飛往日本京阪舉辦5天4夜尾牙之旅，晚宴更邀請知名舞團Avantgadey到場表演。此外，執行長黃福祥也宣布，員工每人一整年平均能領到4個月分紅獎金外，每人再發2個月年終獎金，等於有6個月獎金可拿。

尾牙旺季，許多企業都是準備一日晚宴並舉辦抽獎活動，不過馬光醫療網感念員工付出，今年豪砸4000多萬，大手筆帶領旗下20家院所、超過500名員工和家屬飛往日本大阪。

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▲全體員工都一起暢遊環球影城。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全體員工暢遊環球影城。（圖／記者許宥孺翻攝）

品牌公關經理陳鐿之表示，今年集團旗下院所不惜停診3日，一個人的團費是8萬多元，500多人加起來總共花費了超過4千多萬元，全部都是由公司買單，說是最幸福企業也不為過！所有員工除了遊覽大阪和京都的景點，還有一同暢遊環球影城。

陳鐿之說，其中22日舉辦的尾牙晚宴最吸睛，整場晚宴的抽獎獎項包含總計150萬台幣的現金獎、近30萬的精品獎等，讓在場的員工們都期待不已。整場晚宴的最高潮，則是隆重搶先邀請到自有一派的舞蹈風格，結合誇張的肢體喜劇和浮誇表情的日本知名舞團Avantgadey到場表演。

▲尾牙晚宴邀請日本知名舞團Avantgadey到場表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲尾牙晚宴邀請日本知名舞團Avantgadey到場表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網黃福祥執行長致贈小禮物給Avantgadey。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網黃福祥執行長致贈小禮物給Avantgadey。（圖／記者許宥孺翻攝）

而員工最期待的獎金的部分，事實上，馬光醫療網體系不只有年終獎金可以拿，所有員工還可以共享整個醫療網盈餘的25%作為分紅獎金，根據各院所營運狀況表現，平均每人一整年可以多得到4個月的分紅獎金，再加上2個月的年終獎金，等於一年總共有6個月的獎金可以領。

馬光醫療網黃福祥執行長表示，為了讓員工能夠安心工作，持續優化員工薪資也是近年的重點項目，連續3年的調薪計畫，已經讓旗下各院所的護理人員提高薪資22%，護理薪資起薪已經來到39,000元/月，就連基層的診助人員，也有調薪近17%，診助薪資起薪來到34,000元/月，整體院所的薪資水平超越業界平均。

而配合明年度台北旗艦院所的設立，特別啟動「北漂人才補助計畫」，診助人員及護理人員將會有額外的區域津貼，最高補助5,000元/月，希望能吸引更多優秀的人才進駐台北旗艦院所，打造全台最幸福的連鎖企業。

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