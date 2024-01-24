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超商獨家「限量媽祖周邊」開賣了！超狂9999錢母金幣　還有2款紀念酒

▲▼7-11預購推出限量媽祖周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11預購即日起獨家推出限量媽祖周邊，錢母系列商品有「白沙屯媽祖錢母金幣一台兩」、「白沙屯媽祖金銀雙收招財錢母」、「白沙屯媽祖錢母鑰匙圈」以及「白沙屯媽祖時來運轉龍年錢母」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

每年農曆3月將迎來「瘋媽祖」盛事，在這之前，就有超商獨家搶先開賣「媽祖限量周邊」，除了有民眾喜歡收藏的各式錢母、2款擁有專屬編號的紀念酒之外，還首度重磅推出「白沙屯錢母金幣一台兩」，使用國際黃金條塊、保證成色，媽祖迷們一定要通通收藏。

7-11預購即日起推出零售通路獨家「媽祖周邊系列商品」，其中，最狂的是今年首度推出的限量「白沙屯錢母金幣一台兩」，售價88588元，以經典媽祖聖像設計，精選國際黃金條塊黃金純度9999，並提供註冊保障，只在今（24）日23:59前開放預購。

▲▼7-11預購推出限量媽祖周邊。（圖／7-11提供）

▲過年必備「大甲媽紅包3入組」，分為3款經典龍年紅包，開運招財荷包滿滿。

同步還有民眾非常喜歡收藏的「白沙屯媽祖金銀雙收招財錢母」（售價399元）、「白沙屯媽祖錢母鑰匙圈」（售價99元）、「白沙屯媽祖時來運轉龍年錢母」（售價99元）、「大甲媽紅包3入組」（售價299元）等；酒類則有「鎮瀾宮皇家禮炮323媽祖紀念酒」（售價5499元），每一瓶都有專屬編號，搭配鎮海安瀾龍年皮質吊飾，以及「金門皇家拱天宮建廟160年陳高紀念酒組」（售價6500元），由金門皇家酒廠特選用甕藏5年陳年高粱酒及廟方提供素材設計製作，每瓶都有限量發行編號。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲全家限定開運卡、刮刮樂活動一次看。（圖／全家提供，下同）

全家今年再度攜手《大富翁》推出「新春開運卡」，一共有孫小美、錢夫人2款式選擇，搭配財神圖樣超應景，每張售價200元，張張有獎，除可獲得200元全家禮物卡外，還有加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，最多有機會獲得888元，就是要讓消費者今年一路發發發，全台限量10萬張，今（24）日於全門市正式開賣。

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲歡聚刮刮樂有機會刮中1年份哈根達斯冰品免費吃。

APP則還有2款刮刮樂遊戲，其中，首度攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，每張售價168元，最少可獲得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，最多有機會刮中1年份哈根達斯冰品（365件）、10000元全家紅利金等大獎，限量5萬份，今（24）日起開賣。

▲▼全家開賣實體開運卡、2款APP刮刮樂活動。（圖／業者提供）

▲紅包好運刮刮樂還送iPHhone。

另一款「紅包好運刮刮樂」每張賣200元，最少可獲得220元全家紅利金及點數88點，最高則有400元紅利金及點數8888點，全台限量6.5萬份，1月31日上午10時起開賣；以上2種刮刮樂活動每人每日限購5張，單筆限購1張，還可參加抽iPhone活動，只要至APP「抽獎趣」撈取序號名單抽獎，買歡聚刮刮樂可再抽iPhone 15 Pro（128GB）共1名，紅包好運刮刮樂則送iPhone 15 Pro（256GB）1名，預計3月15日公告中獎名單。

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