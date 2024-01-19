超商獨家開賣「日本人氣零食」！爽吃帆立貝、海帶莖　任選買2送1

▲7-11推出全新「新春日本名物」主題落地架，即日起至2月20日還可享指定品項任選買2送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

想吃日本零食，不用大老遠飛日本了，只要去家裡附近的超商就能買到！超商即日起推出全新日本主題商品架，其中竟然有人人去北海道都搶買的「帆立貝」，小包裝方便食用，隨時隨地都能享用超鮮海味，還有日本便利商店限定的「海帶莖」，2種口味都很涮嘴，且即日起至2月20日還有指定品項任選買2送1。

7-11獨家設立「國際精品專櫃」，現在推出全新「新春日本名物」主題落地架，引進日本許多當地暢銷零食糖果，像是有日本代購熱度不減的「札幌美食-夕張哈密瓜半月形可可」，還有冬季必吃的草莓口味「札幌美食-北海道草莓半月形可可」，也有大人小孩都喜歡的味覺糖，本次7-11上市經典忍者系列，高人氣的「味覺糖忍者8字軟糖可樂風味／葡萄風味」8字形的軟糖可拉長折疊扭轉，多種吃法超有趣。

▲「味覺糖忍者8字軟糖可樂風味／葡萄風味」8字形的軟糖可拉長折疊扭轉，好吃又有趣；「Sokan粗海帶莖(薄鹽)」及「Sokan細海帶莖(紫蘇梅)」一吃就停不下來。



除了經典甜食系零食外，日本便利商店限定販售的熱銷產品「Sokan粗海帶莖(薄鹽)」及「Sokan細海帶莖(紫蘇梅)」，薄鹽鹹香、紫蘇梅酸甜清爽，2種口味都很唰嘴，現在來7-11就能買到了；還有「北海漁火帆立貝」嚴選日本產帆立貝製造，口感軟硬適中，咬下是超鮮甜的滋味。

▲現在到7-11也能買到「北海漁火帆立貝」。



▲「北海漁火帆立貝」嚴選日本產帆立貝製造，小包裝方便食用，隨時隨地都能享用超鮮海味。



而農曆春節也即將到來，因應拜年團聚需求，7-11也特別準備道地的2款日本精緻糕點，「日本北海道牛奶長崎蛋糕(3入)」使用北海道產牛奶，充滿奶香；「日本甘王草莓蛋糕(3入)」嚴選日本甘王草莓果泥製造，每一口都是香濃草莓香，下午茶這樣吃超幸福。

▲全聯We Sweet X 蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名，推出3款全新起司甜點。（圖／全聯提供，以下皆同）

全聯甜點品牌We Sweet與蔡依林「皇后陛下Your Majesty」聯名開賣甜點，繼前2波推出巧克力、草莓甜點後，第3波推出3款起司甜點，即日起至2月1日開賣，外盒以粉紅色提把搭配黑色盒身，展現可鹹可甜風格。

▲「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合。

全新的3款聯名起司甜點中，「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合，濃郁奶香散發檸檬香氣；「一口乳酪」適合一口一顆，精選頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成，上層重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感一次滿足；「半熟乳酪」選用北海道乳酪與進口奶油以多道工法製成，入口即化。

▲「一口乳酪」一口一顆超滿足。