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只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」　加碼爽吃限量明太子小龍蝦堡

▲▼7-ELEVEN限定門市販售「哈燒專櫃」1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市販售「哈燒專櫃」自1月24日至1月28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

把握便宜開吃！超商門市限定「哈燒專櫃」提供多種現烤商品選擇自由搭配，將祭出連續5天指定品項買1送1優惠，直接爽吃香草烤雞腿、古早味大雞腿；另外，超商也首度開賣限量「明太子小龍蝦堡」，每一口都能嚐到鮮甜的小龍蝦肉與鹹香濃郁的熟成明太子醬，趕快衝超商搶買。

7-11限定門市「哈燒專櫃」推出買1送1超殺優惠，1月24日起至1月28日止連續5天，可享香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。

另外，7-11門市首次限量開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，選用小龍蝦肉佐檸檬奶油，鮮甜風味層次佳，搭配日本直輸熟成明太子醬，口感鹹香濃郁，全台限量88888份，售完為止。

▲▼7-11首度開賣「明太子小龍蝦堡」、「好運龍來主題專案架」。（圖／7-11提供）

▲7-11門市首度開賣「明太子小龍蝦堡」，售價168元，全台限量88888份，售完為止。

▲▼麥當勞紅豆派。（圖／記者蕭筠攝）

▲超綿密紅豆派回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

吃完鹹食當然要來點甜的！麥當勞人氣爆棚甜點「紅豆派」重磅回歸，內餡塞進滿滿綿密紅豆，搭配金黃酥脆派皮，口感香甜好吃，售價39元，即日起至2月27日於全門市限時開賣或售完為止，今年更特意找來可愛教主「Hello Kitty」打造全新限定包裝，療癒到不行，紅豆控把握機會衝吃。

▲▼麥當勞紅豆派。（圖／記者蕭筠攝）

▲酥脆派皮搭配香甜紅豆餡罪惡爆表。

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