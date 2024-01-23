超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎　思樂冰2杯1元爽喝、送限量麻將

▲只要在活動期間購買7-11特大杯思樂冰（不限品項），即可獲得喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，且杯身上附帶撕樂大吉貼紙，撕了通通有獎。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

快來試試手氣！超商推出全新「撕樂杯」，只要購買特大杯思樂冰，即可獲得龍年特大杯限定杯款，且杯身上有撕樂大吉貼紙，撕開通通有獎，有機會獲得思樂冰2杯1元優惠券、可口可樂限量麻將組、可口可樂餐具組等獎品。

7-11思樂冰將在1月24日至3月31日推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，只要在活動期間購買特大杯思樂冰（不限品項），即可獲得喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，且杯身上附帶撕樂大吉貼紙，為龍年帶來好運兆頭，限量50萬杯，售完為止。

▲「撕樂大吉」貼紙中獎率100％，有機會獲得思樂冰任2杯1元優惠券、可口可樂限量贈品。



▲限量可口可樂團聚麻將組，只要喝思樂冰就有機會免費帶回家。



撕開「撕樂大吉」貼紙，杯杯皆有獎、100%中獎率，獎項有思樂冰（可口可樂、果漾蘋果風味蘇打口味）任2杯最低只要1元優惠券，以及可口可樂6款限量贈品，像是團聚麻將組、隨身餐具組、龍年紀念撲克牌等，1月24日起趕快買來試試手氣。

▲麥當勞本周5大優惠券來了。（圖／麥當勞提供）

麥當勞即日起至1月28日於全球版APP祭出「5大優惠券」，包括「買超值全餐享5元漢堡加購價」、「勁辣雞腿堡現折10元」、「49元午茶優惠組（蘋果派+蛋捲冰淇淋）」、「79元精選優惠組（麥香雞+小杯玉米湯）」及「單筆消費滿200現折20元」等，把握機會吃一波。