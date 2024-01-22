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超商最新「3款草莓飲品」通通49元！草莓拿鐵超香　氣泡飲還加QQ凍

▲▼萊爾富開賣最新草莓咖啡飲品、萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣「草莓風味拿鐵」、「草莓風味茶歐蕾」以及「草莓風味氣泡QQ」，即日起通通可享嚐鮮價49元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

現在正是草莓盛產季，就有超商開賣全新「3款草莓風味咖啡飲品」，品項有拿鐵、茶歐蕾與氣泡飲，每喝一口都能品嚐香濃的草莓香氣，即日起通通下殺只要49元爽喝；另外，超商也祭出指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠，趕快把握便宜囤貨。

萊爾富即日起開賣全新草莓風味咖啡飲品，包含「中杯草莓風味拿鐵」（售價55元）、「大杯草莓風味茶歐蕾」（售價55元）以及「特大杯草莓風味氣泡QQ」（售價55元），且即日起至2月20日止，這3款新品與特大杯冰葡萄風味氣泡通通可享優惠價49元。

▲▼萊爾富推出指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起至2月20日還有指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠。

不僅如此，同一期間萊爾富還推出指定草莓風味糖果巧克力「任選第2件6折」優惠，品項包含雀巢纖怡草莓穀物棒（售價39元）、黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾（售價32元）、77乳加-濃黑巧莓（售價20元）以及歐維氏巧克力跳跳糖-雙層巧莓風味（售價30元）等。

▲7-11獨家「國際精品專櫃」現在推出全新「新春日本名物」主題落地架。（圖／7-11提供）

▲7-11推出全新「新春日本名物」主題落地架，即日起至2月20日還可享指定品項任選買2送1。（圖／7-11提供，下同）

7-11獨家設立「國際精品專櫃」，現在推出全新「新春日本名物」主題落地架，引進日本許多當地暢銷零食糖果，像是有日本代購熱度不減的「札幌美食-夕張哈密瓜半月形可可」，還有冬季必吃的草莓口味「札幌美食-北海道草莓半月形可可」，也有大人小孩都喜歡的味覺糖，本次7-11上市經典忍者系列，高人氣的「味覺糖忍者8字軟糖可樂風味／葡萄風味」8字形的軟糖可拉長折疊扭轉，多種吃法超有趣。

▲7-11獨家「國際精品專櫃」現在推出全新「新春日本名物」主題落地架。（圖／7-11提供）

▲「味覺糖忍者8字軟糖可樂風味／葡萄風味」8字形的軟糖可拉長折疊扭轉，好吃又有趣；「Sokan粗海帶莖(薄鹽)」及「Sokan細海帶莖(紫蘇梅)」一吃就停不下來。

除了經典甜食系零食外，日本便利商店限定販售的熱銷產品「Sokan粗海帶莖(薄鹽)」及「Sokan細海帶莖(紫蘇梅)」，薄鹽鹹香、紫蘇梅酸甜清爽，2種口味都很唰嘴，現在來7-11就能買到了；還有「北海漁火帆立貝」嚴選日本產帆立貝製造，口感軟硬適中，咬下是超鮮甜的滋味。

▲7-11獨家「國際精品專櫃」現在推出全新「新春日本名物」主題落地架。（圖／7-11提供）

▲現在到7-11也能買到「北海漁火帆立貝」。

▲7-11獨家「國際精品專櫃」現在推出全新「新春日本名物」主題落地架。（圖／7-11提供）

▲「北海漁火帆立貝」嚴選日本產帆立貝製造，小包裝方便食用，隨時隨地都能享用超鮮海味。

而農曆春節也即將到來，因應拜年團聚需求，7-11也特別準備道地的2款日本精緻糕點，「日本北海道牛奶長崎蛋糕(3入)」使用北海道產牛奶，充滿奶香；「日本甘王草莓蛋糕(3入)」嚴選日本甘王草莓果泥製造，每一口都是香濃草莓香，下午茶這樣吃超幸福。

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