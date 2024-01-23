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桃園「靜鄰專案」展示決心　建管處強制拆除擾鄰麻將館

▲桃園強制拆除麻將館

▲桃園強制拆除擾鄰麻將館。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

和麻將館等室內休閒活動場館業為鄰，除了衍伸出不少社區安寧問題，且該些場館如無依規定提出室內裝修申請，消費者的安全無「法」把關！桃園市政府建築管理處履獲民眾反映，建管處23日派員對桃園區一處違反室內裝修的麻將館，進行執行強制拆除。

建築管理處說明，本次拆除的麻將館為民眾檢舉擾鄰案件，位於都市計畫住宅區內，營業時間至凌晨，深夜伴隨著賭客大聲喧嘩、抽菸等擾鄰的惡劣行為，附近居民忍無可忍，去年11月建管處獲報後，隨即派員前往稽查，發現有該業者違規室內裝修，且未申辦建築物用途變更，當場勒令停止使用，要求限期將建築物恢復原狀，期間建管處也未鬆懈，採取緊迫盯人不斷複查的方式，惟業者遲未改善，已踩到法令底線隨即開罰，建管處不僅開罰，今日更派員強制執行室內裝修拆除，也要讓業者明瞭市府貫徹住宅區靜鄰專案的決心。

▲桃園強制拆除麻將館

建管處長莊敬權表示，靜鄰專案自去年9啟動，優先執行住宅區擾鄰閃爍招牌拆除，頂樓違規加蓋掃除，也暢通阻礙人行空間的違建，建管處強調接下來針對住宅區違規開設的休閒會館、麻將館、棋牌社等場所將加強稽查，讓違規業者無所遁形，一旦涉及建築物公共安全，絕不妥協，建管處除依法開罰，也會移送地檢署、斷水斷電及強制拆除。

桃園市政府靜鄰工作，市府團隊強調裁罰、強制執行都非本意，市府希望透過專案的推動，逐步改善市民住家周邊品質，也盼市民重視城市的進步需要公私協力，政府端針對都市計畫區內住宅區營業項目訂有相關管制要點，也呼籲民眾優質的城市景觀靠鄰里市民互相監督，愛護社區做起！

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