「彩虹爺爺」離世！　台中市府將在彩虹村設立紀念專區

▲彩虹爺爺離世，台中市府表示，1月底將在彩虹眷村設立紀念專區。（圖／文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府於今(23)日接獲彩虹爺爺黃永阜先生的家屬通知，彩虹爺爺於家中安詳離世，享嵩壽101歲。台中市文化局表示，將於1月底，在彩虹村設立紀念專區，讓到訪的遊客得以悼念爺爺留給大家的美好回憶。

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▲彩虹爺爺的繽紛童趣畫風引起社會關注。（圖／文化局提供）



文化局表示，彩虹爺爺黃永阜先生在1924年出生於廣東台山，早年曾參加過古寧頭與823戰役，隨國軍輾轉來台，2007年因市地重劃，得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，遂以油漆作畫住家與鄰近壁面，繽紛童趣的畫風引起社會關注，多彩的房舍因而獲「彩虹村」美名，房舍也被保留下來；隨後彩虹村聲名大噪，曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點，黃永阜先生亦獲頒為台中市榮譽市民。

文化局提到，黃永阜先生未曾接受過美術教育，以其樸拙筆觸與繽紛色彩，將房舍彩繪成五顏六色、富有童心的美麗空間，帶給大家童趣與歡樂，黃永阜先生在彩虹村留下許多珍貴作品，文化局將於113年1月底在彩虹村設立紀念專區，讓到訪的遊客得以悼念，後續市府也會全力協助家屬安排後續治喪事宜。