「百大藝術人物」傳奇彩虹爺爺辭世！　曾駕軍機金門墜海奇蹟生還

▲台中知名景點彩虹眷村創作者、人稱彩虹爺爺的黃永阜驚傳過世，享嵩壽101歲。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中知名景點彩虹眷村創作者、人稱彩虹爺爺的黃永阜驚傳過世，享嵩壽101歲。彩虹爺爺是退休榮民，去年台中市榮民服務處為黃永阜祝壽，也在官網上提到，黃永阜早年從軍隨國民政府由海南島輾轉來台，駕機前往金門前線，未料軍機被擊中墜落在料羅灣，身受重傷險些喪命。

彩虹眷村位在台中市南屯區，是條長約50公尺的巷弄，位於成功嶺營區與嶺東科技大學之間，緊鄰原台貿五村、干城六村、馬祖二村等3個眷村。鄰近3個眷村旁的村子裡，其中一位住戶，便是人稱「彩虹爺爺」，住在春安路五十六巷的黃永阜。

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▲黃永阜充滿幻想、童趣的畫風，曾吸引美國、英國、法國、日本、韓國等電視台到「彩虹眷村」採訪。（圖／文化局提供）



回顧黃永阜的一生，他是廣東台山人，參加過古寧頭及823等戰役，還與功夫巨星李小龍是親戚。從小學習太極拳及馬虎頭拳，晚年時不捨眷村因都更必須拆除，遂依照報紙副刊圖照開始在眷村牆上作畫，想不到因風格獨特，成為遠近馳名的彩虹眷村，被國際知名旅遊指南出版社孤獨星球(Lonely Planet )新書「世界的祕密奇跡」，評選為全球值得探訪的景點，自己也意外成了國際知名的「彩虹爺爺」。

黃永阜充滿幻想、童趣的畫風，曾吸引美國、英國、法國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞及大陸等電視台到彩虹眷村採訪。日本漫畫鬼太郎會社多位漫畫家更讚譽黃永阜是「台灣的宮崎駿」，認為他的畫具有療癒能量。此外，國立故宮博物院也曾在特展專刊中，將黃永阜列為「台灣百大藝術人物」之首。