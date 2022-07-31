彩虹爺爺原作都有保存　魏丕仁哽咽吐無奈：塗的是團隊作品

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區知名景點彩虹眷村牆面遭塗漆覆蓋，涉嫌人彩虹文創執行長魏丕仁等14人遭警方依毀損罪移送，台中地檢署訊後將魏限制住居，其餘人請回。魏丕仁31日下午在彩虹眷村召開記者會，忿忿表示目前彩虹眷村的畫作，幾乎都是其團隊的作品，智慧財產權也是團隊擁有，彩虹爺爺黃永阜的原作更是有好好保存下來，本次塗改的牆面均是團隊的創作，但卻是無奈之舉，「我是要向市府表達抗議！」

▲彩虹文創執行長魏丕仁。（圖／記者白珈陽攝）

魏丕仁表示，團隊經營彩虹眷村已超過10年，期間為修復眷村的老舊建築也花了3、400萬元，將彩虹眷村推廣至全台甚至是全世界，團隊「沒有功勞也有苦勞」。台中市府稱8月要進行為期半年的加固工程，須於7月31日前將眷村內所有物品都搬遷，卻7月25日才發公文通知他們，到昨日才短短的5天，經這幾天數次找文化局希望寬限時日的溝通未果，加上未來文化局未必會將眷村的經營權交還，無奈之下，只好出此下策。

魏丕仁說，現在彩虹眷村的畫作，有8至9成都是團隊創造的作品，智慧產權也是團隊所有，當初都有與彩虹爺爺黃永阜簽訂合約，不過近年來黃永阜因年事已高，無法再親自畫畫，團隊根據黃的平時所繪的草圖在眷村內進行作畫，而黃也時常在一旁監督，因此團隊也算是承襲到黃的理念。

▲▼魏丕仁昨率團隊將彩虹眷村彩繪牆塗漆，油漆底下還依稀可見以往作品。（圖／記者白珈陽攝）

昨日參與塗改牆面的團隊人員說，其實他們才是最痛心的，眼睜睜看著自己作品被自己塗掉，心血就因政府的一意孤行被抹滅，真的是很捨不得。

魏丕仁紅著眼眶表示，為了讓外界注意到他們的委屈，才會採取這個方式，想強調這些被塗改的畫作，全是他們團隊自己所創，既然市府要求恢復原狀，團隊乾脆就自己塗漆，「雖然知道會遭到不少罵聲，但確實受到民眾關注」。魏丕仁強調，彩虹爺爺的原作及有紀念性的畫作，都有完整的保留下來。

▲▼彩虹爺爺黃永阜的原始作品未被塗漆。（圖／記者白珈陽攝）

彩虹眷村屢傳爭議，彩虹爺爺黃永阜妻子曾控訴與彩虹文創執行長魏丕仁有分潤糾紛，昨日傍晚彩虹眷村內的數面彩繪牆面遭人破壞，以紅色、藍色、紫色等油漆覆蓋，警方循線帶回相關涉案人，發現是彩虹文創執行長魏丕仁（69歲）與員工等14人，全案警詢後，依毀損罪移送台中地檢署偵辦。

文化局表示，7月25日已發文通知彩虹文創業者，因8月份將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀。彩虹文創業者於昨日陸續搬走財物後，疑似以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面，文化局立即報警處理，目前彩虹村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府已提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。