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彩虹爺爺「最原始」真跡…剩20%原創　文創執行長：對錯由大眾評斷

記者白珈陽／台中報導

台中彩虹眷村遭彩虹文創執行長魏丕仁帶隊潑漆惹議，魏31日召開記者會稱塗抹的是團隊作品，彩虹爺爺黃永阜的真跡都有被好好保存。魏帶領記者查看黃僅存不多的原作（全區約剩20%真跡），其中一處是黃原本居住的地點，即是春安路56巷25號，魏說，彩虹爺爺最早便是從住處內開始作畫，有各式充滿童趣的動物、神明以及明星畫作，後來慢慢往外向巷弄延伸，加上近幾年文創團隊傳承黃的理念繼續繪畫，才形成今日大家所知的彩虹眷村，潑漆一事實非萬不得已，是為了要向市府抗議，「是非對錯交給大眾自己去評斷。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲魏丕仁表示，彩虹爺爺最早的畫作是由居住的屋內開始，如今都有好好地被保存。（圖／記者白珈陽攝）

根據維基百科內容，彩虹眷村早期係由幾位老兵與國防部申請土地籌建大約10幢戶房屋，不過因土地為國防部、農田水利會及私人擁有，產權複雜；黃永阜於1979年購買該處房子（春安路56巷25號），後因都市更新計畫原定要拆除，2008年8月起，黃為排遣無聊，在屋內、巷弄開始作畫，經嶺東、弘光科技大學的教授及學生發現畫作頗富童趣可愛、表情傳神，向台中市府發起「搶救彩虹村」活動，最後在徵得所有權人同意下，以「彩虹藝術公園」的方式保留下來。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼彩虹爺爺於1979年購買該處房子（春安路56巷25號）。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

魏丕仁因涉彩虹眷村潑漆，昨遭警方依毀損罪移送，檢方訊後將他限制住居。他今日下午除召開記者會說明案情，也帶領記者參觀黃永阜的被保留的原創畫作。

魏帶著記者走進黃原先居住的屋子，他說，黃最一開始只在家中作畫，「屋內所見，都是黃的真跡」，作品包括財神爺、土地公、女演員狄鶯、動物，都展現出黃的強烈個人風格。

接著魏又將記者帶至彩虹眷村外側圍牆，「你看，有胡瓜、日本姑娘、豬哥亮、張菲、蔡琴、劉德華、張帝、楚留香，這些也是黃的原創」，魏說，黃總是想到什麼就畫什麼，相當率性。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼彩虹爺爺被保留的原創作品。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

彩虹文創人員林男表示，黃從2008年2月開始作畫，剛開始的作品都會簽下完成日期，早期作品都是由黃親手製作，但後來因年事已高，沒有辦法久站，文創團員便會幫忙進行修復，目前眷村內許多作品都是他們依照黃的舊有畫作、或是以黃的風格做延伸，繪製成新圖，目的是為流傳黃的作品以及他想帶給大家的理念，盼團隊可以幫助將台灣特色文化傳遞給全世界。

據查，彩虹眷村2016年間，因房舍老舊有漏水相關情形，中市府遂進行維護及修繕工程，包括地基補強探勘、加固工程及牆面傾斜監控等；彩虹文創人員稱，這起工程造成彩虹爺爺的80%創作被破壞，目前眷村內大部分的畫作都是由他們團隊親手完成。

至於為何昨日要潑漆覆蓋彩繪牆？魏丕仁表示，團隊經營彩虹眷村已超過10年，期間為修復眷村的老舊建築也花了3、400萬元，將彩虹眷村推廣至全台甚至是全世界，團隊「沒有功勞也有苦勞」。台中市府稱8月要進行為期半年的加固工程，須於7月31日前將眷村內所有物品都搬遷，卻7月25日才發公文通知他們，到昨日才短短的5天，經這幾天數次找文化局希望寬限時日的溝通未果，加上未來文化局未必會將眷村的經營權交還，無奈之下，只好出此下策。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲彩虹文創執行長魏丕仁。（圖／記者白珈陽攝）

魏丕仁紅著眼眶表示，為了讓外界注意到他們的委屈，才會採取這個方式，想強調這些被塗改的畫作，全是他們團隊自己所創，既然市府要求恢復原狀，團隊乾脆就自己塗漆，「雖然知道會遭到不少罵聲，但確實受到民眾關注，是非對錯交給大眾自己去評斷。」

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