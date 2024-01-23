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助街友抗寒冬花蓮發放保暖物資+提供庇護所　友善店家供餐

▲▼花蓮縣政府社會處長陳加富夜間訪視遊民街友，親自發放保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府社會處長陳加富夜間訪視街友，親自發放保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自1月20日起東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，21、22 日寒流逐漸南下，挾帶明顯冷空氣影響臺灣，各地氣溫逐漸下降，23 日、24日寒流影響，各地氣溫偏低。為因應這波寒冷天氣，花蓮縣政府已啟動應變措施，提供全方位的支援，助街友禦寒。

花蓮縣政府社會處長陳加富於1月22日夜間，代表縣長徐榛蔚積極展開親自訪視行動，深入關懷街友並親自發放保暖物資，包括發熱衣、發熱褲、暖暖包，以及沖泡式熱飲和即時食品，確保街友在即將來襲的寒冷季風中得到妥善照顧。

此外，縣府與人安基金會花蓮站合作，提供臨時收容庇護場所，每當臨時庇護所門口防寒燈亮起，表示歡迎街友入住禦寒，目前尚留有空床位，有需求也可洽人安基金會花蓮站羅站長，電話：03-831-1562。

▲▼花蓮縣政府社會處長陳加富夜間訪視遊民街友，親自發放保暖物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在春節期間2月8日至113年2月14日縣府與旅館有特約，可供街友庇護，且與指定店家（北區：三家餐飲店一家超商；南區：兩家超商）合作提供街友過年期間暖心餐券，面額90元，一天兩餐，讓街友過個溫暖的好年，對此，特別感謝願意提供接待之旅館業者、餐飲業者及超商。

花蓮縣政府呼籲社區發揮互助關懷，若發現有需要幫助的街友，請主動聯絡社會處救助科、當地轄區派出所或撥打1999專線，以讓縣府及時提供協助，街友們需要社會大眾更多的包容、關懷與鼓勵，陪伴他們脫離暫時的困境，期望透過社會的力量，讓每位遊民有重回正常生活的機會！

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