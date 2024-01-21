說唱歌手轉型「維族」酒吧老闆　從北京回烏魯木齊開創新人生

▲ 新疆說唱歌手阿德（A-Mac）回老家烏魯木齊創業，又闖出一番天地 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／新疆報導

3年疫情過後，大陸許多青年回鄉創業打拚，尋找自己一席之地。來自新疆嘻哈饒舌歌手阿德剛好相反，3歲跟家人到北京生活，說一口流利普通話，大學畢業後一頭栽進嘻哈音樂世界，也闖出不錯成績。隨時光變遷，阿德思考更多發展性，於是從北京回故鄉烏魯木齊開酒吧，主打有特色小眾音樂，即使疫情期間也沒有受到太多影響，從歌手變老闆，阿德還是說最愛玩音樂，繼續朝向人生理想邁進。

▲新疆烏魯木齊夜經濟盛行。（圖／記者任以芳攝）

元旦過後第二天，這座城市已沉睡準備接上班日，新疆烏魯木齊街邊燒烤小攤販越夜越熱鬧，擺放幾張小凳子，客人坐路邊大口吃肉串聊天。同樣熱鬧還有這間酒吧，入夜後年輕人快速湧入，不到午夜12點擠滿擺動人潮。

不管是平日或假日總是有上門小年輕或老客人，喝酒聊天，聽現場LIVE表演，這間酒吧也是烏魯木齊知名維族人常來的夜生活，一眼望去超過半數都是維族客人，男帥女美，讓人有種幽默的錯覺有好多「迪麗熱巴」。

酒吧老闆叫做阿德，今年30出頭，見到遠道而來台灣記者，他十分開心分享，「我小時候聽熱狗音樂長大的。」瞬間拉近台北與烏木齊溫暖距離。

▲ 新疆說唱歌手阿德（A-Mac）奪得不錯成績。（圖／受訪者提供）

身為烏魯木齊維吾爾族的阿德，不是在新疆長大，他3歲跟父母移居北京生活上學，大學期間開始接觸說唱音樂，畢業後一頭栽進修嘻哈音樂的世界也闖出不錯成績單。曾是大陸前著名說唱組合099X成員，曾為新疆⼴廣匯男籃譜寫的主題曲《冠軍新疆》。

大陸說唱音樂剛開始，阿德是老前輩，音樂豐富多樣，最知名作品就是《買買提》，曾榮獲新疆⼈人⺠民⼴廣播電台⾳音樂⼴廣播FM103.9頒發的第二屆 「新疆原創歌曲頒獎盛典」年度十佳歌曲。

與快男居來合作的單曲「Beautiful Girls」奪得土豆與蝦米音樂聯辦「橙LIVE」原創音樂榜第七期榜單冠軍，在抖音被錄制88萬個小影片。2018年年參加央視大型真人秀節目《渴望現場》獲得36 強，也曾參加《中國新說唱》海選進入15強。

▲阿德上大陸央視《渴望現場》節目 。（圖／受訪者提供）

回顧自己說唱這條路成果，阿德受訪時十分淡然的說，「我跟馬俊原來是一個組合，我是他說唱第一個啓蒙老師。參加說唱節目海選最終被淘汰，網路出現一些聲音認為我不行，一度出現小小心理壓力與失落。」

人生不可能永遠站在頂峰，阿德很快調整心情，思考下一步計畫，於是決定結束北京嘻哈事業，回到老家烏魯木齊創業開設特色酒吧。阿德店裡音樂有維族說唱音樂，也有各種歐美、日韓等各國流行音樂，阿德空閒時也會跟樂隊表演，2019年開設至今累積不少死忠粉絲來光顧。

回顧剛開始決定回烏魯木齊，阿德思考很久，生活圈長期在北京，不管是家人朋友或是創業資源都在北京。阿德也分享，「雖然我是維吾爾族人，回烏魯木齊創業，相當於一個外地人，以前沒有社交圈子，也沒有人來支持捧場。」

▲阿德的特色「維族」酒吧累積不少粉絲。（圖／記者任以芳攝）

儘管剛開始創店底氣稍嫌不足，阿德過去唱音樂事業很有名氣，很多人都聽過他的歌，知道他創業後，給予很多包容鼓勵。阿德說，「開店後，很多人為我加油，什支持我，給了我很多愛。烏魯木齊這座城市的人比較直接和淳樸，像是我的溫暖的港灣。」

2019年開設地下酒吧，隔年受到疫情衝擊，阿德坦言初期確實有受到影響，靠著慢慢的經營累積特色口碑，他的酒吧專門放一些電子小眾音樂，21年後擴張店面，加入各種音樂風格融合，受烏魯木齊年輕人喜歡，現在排行榜都是前幾名推薦店，店以維族客人為主，也有漢族，大部分都是音樂玩家，經常與阿德交流。

大陸疫情過後各省都在大力推廣「夜經濟」，走在前線的阿德率先搶得先機，只要符合法規，當地政府也時來支持，疫情過去後整體夜生活消費趨勢？阿德向記者說，「一開始資本都進來，確實剛開始很競爭。」

舉例烏魯木齊夜生活經濟發展，阿德進一步介紹，「以前很多人不願意投資，覺得不能開，去年5月份開了許多夜店，烏魯木齊同行之間超級內卷，競爭到最後就會出現泡沫效應。」最終去年年底出現夜店倒閉潮，「供過於求」又沒有特色很快被淘汰。

▲大陸疫情放開後，舉例新疆烏魯木齊夜店、酒吧大增。（圖／記者任以芳攝）

阿德也說，「我覺得競爭就是這樣，開店不可能沒有競爭對手，疫情前我們覺得只要能放開，就可以掙錢。疫情放開後各種投資進來了，開了很多大店也做得不錯，對我們也會有些影響，但沒辦法，這就是做生意。」

經歷多次起伏，阿德在創業中找回生活步伐，回想剛從歌手轉變當老闆開酒吧，最難過是自己這一關。「有時候開始創業不太願意跟別人講，我以前是Rap，但現在一切都挺好。」

站穩步伐，阿德堅持自己酒吧要有原創特色，也在烏魯木齊打出一定知名度，未來打算重新開始製作音樂，同時維持個人IP，希望重回自己最愛說唱音樂事業。