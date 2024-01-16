女獨坐頂樓遮雨棚聽分手情歌　警消救援還被嗆：浪費社會資源

記者邱中岳／台北報導

選舉前一天，1名女子跑到北市中山區興安國宅頂樓、翻過女兒牆坐在窗戶頂棚，民眾發現報警，警消到場後極力勸說，最後將女子救起，整個救援過程也被拍下。事後女子還指責警消浪費社會資源，警方則從她手機內發現，她正在聽分手類的情歌，不排除因感情因素才跑上頂樓。

2024年總統選舉前一天，各陣營總統、地方立委候選人都在舉辦選前之夜，12日下午7時許，1名39歲林姓女子突然跑到北市中山區興安國宅頂樓，攀過女兒牆爬到住戶的窗戶頂坐著，路人經過發現後立刻通知警方，警消獲悉後抵達，並且在地面架設氣墊以免意外發生。

▲林女被警消救起後還嚷嚷，為什麼要浪費社會資源救自己。（圖／民眾提供）

警方先是勸說，後來警消從旁邊將女子拉起，整個過程也被目擊民眾拍下，林女被救起後還不斷嚷嚷，為什麼要浪費社會資源救人，讓現場警消無言以對。林女並無大礙，也沒有明顯傷勢，被送往醫院初步檢查傷害程度。

▲警消怕林女發生意外，在一樓也架起氣墊以防意外發生。（圖／民眾提供）

據了解，林女在頂樓被救下時，手機有掉落在地上，當時正在撥放知名歌手梁文音的《分手後不要做朋友》，不排除係因為感情因素所以才會導致心情不佳並跑到頂樓。

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