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館長開箱超派丼飯！疑「把橡皮筋吞下肚」頻點頭：是好吃的啊

記者閔文昱／綜合報導 

網紅Toyz 20日晚間到YouTuber超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，事後提告傷害、殺人未遂等罪，引發各界關注。對此，網紅「館長」陳之漢也實際購買超哥餐廳的餐點，並在直播中評論餐點品質，但有網友發現，館長在試吃過程中，疑似把橡皮筋連同生魚片一起吃下肚，結果還渾然不知，引發熱烈討論。

館長22日晚間在YT頻道上傳「君子丼口不丼手 ! 超甲組海鮮丼飯來了 ! 【滿漢拳襲，醋飯天條】」影片，實際開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」餐點。他在影片中透露，自己事先並未通知超哥，而是請工作人員直接去現場外帶，結果現場排隊人潮眾多，最終他們買回丼飯、茶碗蒸、生魚片等餐點。

▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長首先嘗試本次事件的「起因」醋飯，只見該碗醋飯上鋪滿海膽、鮭魚卵等海鮮，而館長吃了一口後隨即表示「首先是粒粒分明啦，沒有黏在一起」，接著又試吃生魚片、鮑魚、花枝等，過程中他頻頻點頭，並稱讚「好吃」。

館長評論，就餐點品質來說是好吃的，沒什麼大問題，日本料理其實就是這樣，都是大家熟悉的味道，「我吃起來是沒有難吃啊，醋飯也沒事啊」，唯一的缺點就是開在台北市黃金地段，租金貴導致一份生魚片要賣到500多元但「偏薄」，不過他也認為可以理解，因為即使是在林口，也是差不多的價錢。

館長總結，除了東西比較小片，其餘部分他沒什麼好挑剔的，「吃起來的味道是可以的啦，我覺得不會難吃，就日式料理店包回來的東西那樣，這種東西要不好吃也很難」，另外茶碗蒸料也蠻多的，海鮮也是新鮮的，因此推薦住在台北的民眾可以親自去試試「看是真的那麼難吃嗎？」

▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

影片一出，隨即引發熱烈討論，不過也有眼尖網友發現，館長在試吃生魚片時，似乎連橡皮筋都一起吃下肚，紛紛開酸「連橡皮筋都吃的人，真的很公正」、「橡皮筋真好吃」、「呃…吃到橡皮筋還沒感覺，一直說好吃、沒問題，個人感覺館長是偏打圓場的」、「橡皮筋都吃得下的人，有啥不能吃？子彈都吃過了」。

但也有網友認為，「那個不是橡皮筋吧，洋蔥之類的」、「光線問題，蘿蔔絲啦」、「那不是橡皮筋啦…生魚片都會有的蘿蔔絲蘸了醬油的顏色好嗎」。對此，館長深夜開直播時，先是證實因為拿太快所以吃到橡皮筋，但之後又改口「那是蘿蔔絲啦，吃到橡皮筋會吐出來」。

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