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大陸 大陸焦點 特派現場

2023中國法拍屋掛拍數創新高　近80萬間

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸法拍物數量增加。（圖／CFP）

文／中央社台北22日電

中國房地產市場低迷，去年各類型法拍屋掛拍數年增36.7%，至近80萬間，創有紀錄以來新高，但成交僅14.9萬間，其中四川掛拍最多，廣東第二。

中國財經平台財聯社引述房市研究機構中指研究院今天發表的報告指出，截至去年12月，法拍屋掛拍量數79.6萬間，大幅增加21.4萬間，成交拍品數量14.9萬間，較前一年僅增加2.02萬間，成交總金額人民幣3004.1億元（約合新台幣1.2917兆），基本與前一年持平。

從掛拍類型來看，住宅、商業為主流，二者合計占總拍賣戶數逾77%；其中住宅全年掛拍量38.9萬間，占整體48.9%，增加11.7萬間；成交率僅25.4%，較前一年跌5.5%。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

分地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是法拍屋掛拍數最多的省分，而單個城市方面則以重慶、成都、鄭州、南寧、長沙最多，廣東的廣州、惠州、佛山則占第6至8位。

法拍屋的主要來源是借貸後無力償還的企業或個人。陸媒觀察者網去年一篇專題報導曾提到，此輪法拍屋數量增多原因在於愈來愈多民眾因收入難以負擔房貸，導致主動或被動斷供（中止償還房貸）。

此外，近年不少中小企業破產，作為抵押物或公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍屋數量上升的因素。

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