　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲因應陽明山區域下雪 北投分局實施交通管制、疏導措施 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

要追雪的民眾看過來！中央氣象局預估寒流最冷落在明（23日）晚間至24日清晨，可能致陽明山地區下雪，北投警分局將依中央宣布下雪時，同時啟動管制機制，並規劃3階段交通應變管制措施，同時也備好警用雪鍊、防寒手套等，讓執勤員警隨時安心迎接入冬以來第一場瑞雪。

管制時間及範圍說明如下：
1、 管制時間：113年1月23日（星期二）0時起至1月24日（星期三）24時止，視狀況提早或延後解除管制。
2、 管制範圍：
(1) 第一階段：陽金公路（101 甲線至中湖戰備道）下雪，於本市北投區陽金公路101 甲線與陽金公路口管制車輛通行。
(2) 第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，於本市北投區中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口及湖山路與中興路口管制車輛通行。
(3) 第三階段：陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪，於本市北投區行義路與泉源路口及行義路與東昇路口管制車輛通行。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局規劃三階段交通應變管制措施機制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，為維護道路交通安全與秩序，將視下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，並將隨時提供警察廣播電臺插播即時路況，請駕駛人預作準備，行駛交通管制路段之車輛輪胎應加掛雪鍊，並注意高山路面結冰之行車安全，除加掛雪鍊之車輛外，一律禁止通行，請提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，管制路段周邊嚴禁違規停車，以免妨礙救援(災)車輛通行，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲位在山上派出所也已備好保暖品等物資，隨時準備好迎接今年首場瑞雪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另，北投警分局為使同仁執勤無後顧之憂，也已提前準備好相關應勤裝備，無論是警車需要使用的雪鍊、員警配戴的防寒手套、暖暖包，以及能迅速補充熱量的薑茶、泡麵等，都已準備妥當，執勤同仁已準備好，隨時迎接今年入冬以來可能降下的第一場瑞雪。

ET快訊
快訊／BMW男喝爛醉　高速撞死25歲女騎士
快訊／特斯拉「併排違停」！　害女騎士3歲兒摔死
AMD晶片　移除「台灣製造」所有標記
快訊／換新鈔地圖曝光！　456個據點秒查
快訊／寒流來襲　53歲警猝死
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳「虧千萬人民幣」衝去證券公司…真相曝

孫藝真、玄彬日本約會被捕獲！看老公眼神甜出汁　網讚：好像電影

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

迪麗熱巴童年照曝光！招牌大眼配微笑有夠萌　網讚：從小美到大

「無所事事小海豹」變得比悟空還頑皮！專家示警危險：人類遠離牠

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

即／高雄85大樓火警　1人摔傷送醫

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

更多熱門

相關新聞

陽明山有望下雪　賞雪「三階段交通管制」

陽明山有望下雪　賞雪「三階段交通管制」

氣象署預估22日寒流南下持續降溫，氣象預報顯示23日至24日為本波超級寒流氣溫最低的時間點，台北市陽明山區可能有機率降雪。台北市警局交通大隊為因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，陽明山轄區包含士林、北投分局將規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依下雪情形實施三階段交通管制。

橫店下雪就會出現「爆劇」都市傳說！ 造就甄嬛傳步步驚心絕美雪景

橫店下雪就會出現「爆劇」都市傳說！ 造就甄嬛傳步步驚心絕美雪景

長沙迎初雪！民眾：很久沒下這麼多雪了

長沙迎初雪！民眾：很久沒下這麼多雪了

鄭明典：北部將開始新一波降溫

鄭明典：北部將開始新一波降溫

入夜到周三晨最凍！北台灣6度

入夜到周三晨最凍！北台灣6度

關鍵字：

北投分局下雪陽明山交管

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面