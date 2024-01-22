要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

▲因應陽明山區域下雪 北投分局實施交通管制、疏導措施 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

要追雪的民眾看過來！中央氣象局預估寒流最冷落在明（23日）晚間至24日清晨，可能致陽明山地區下雪，北投警分局將依中央宣布下雪時，同時啟動管制機制，並規劃3階段交通應變管制措施，同時也備好警用雪鍊、防寒手套等，讓執勤員警隨時安心迎接入冬以來第一場瑞雪。

管制時間及範圍說明如下：

1、 管制時間：113年1月23日（星期二）0時起至1月24日（星期三）24時止，視狀況提早或延後解除管制。

2、 管制範圍：

(1) 第一階段：陽金公路（101 甲線至中湖戰備道）下雪，於本市北投區陽金公路101 甲線與陽金公路口管制車輛通行。

(2) 第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，於本市北投區中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口及湖山路與中興路口管制車輛通行。

(3) 第三階段：陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪，於本市北投區行義路與泉源路口及行義路與東昇路口管制車輛通行。

▲北投警分局規劃三階段交通應變管制措施機制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，為維護道路交通安全與秩序，將視下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，並將隨時提供警察廣播電臺插播即時路況，請駕駛人預作準備，行駛交通管制路段之車輛輪胎應加掛雪鍊，並注意高山路面結冰之行車安全，除加掛雪鍊之車輛外，一律禁止通行，請提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，管制路段周邊嚴禁違規停車，以免妨礙救援(災)車輛通行，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

▲位在山上派出所也已備好保暖品等物資，隨時準備好迎接今年首場瑞雪。（圖／記者黃宥寧翻攝）



另，北投警分局為使同仁執勤無後顧之憂，也已提前準備好相關應勤裝備，無論是警車需要使用的雪鍊、員警配戴的防寒手套、暖暖包，以及能迅速補充熱量的薑茶、泡麵等，都已準備妥當，執勤同仁已準備好，隨時迎接今年入冬以來可能降下的第一場瑞雪。