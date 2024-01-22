今越晚越冷！入夜到周三晨最凍「北台灣6度」　濕2天高山迎雪

▲明後天低溫分佈。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日寒流南下，入夜以後到周三清晨將是最寒冷的時段，北台灣最低溫下探6度，全台低溫都只有約10度。今明兩日華南雲雨區東移，各地水氣多，降雨機率高，尤其是北部、東部等迎風面會有局部大雨，另今晚到明日北台灣1000到1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪。

氣象署預報員劉宇其表示，今日寒流開始南下，今晚到周三清晨是最寒冷的時段，北部都會維持在10度以下，寒冷持續的時間長。明後兩天在北部、宜蘭只有6到8度，中部、花蓮8到10度，南部、台東10到12度，另離島的馬祖只有4度。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

劉宇其表示，今日下半天到明日華南雲雨區東移，北部、東北部降雨明顯，其他地區有短暫陣雨，今日白天主要降雨集中在北部、東部，下半天連中部也有雨，另基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨。

劉宇其表示，今晚到明日雨區擴大，幾乎全台有雨，越往北走降雨時間越長，天氣越陰雨，迎風面北部、東部有局部大雨。周三水氣減少，北東、各地山區有局部降雨。周四到周六降雨緩和，並侷限在東部。

劉宇其指出，今明兩日降雨機率高，因此高山有結冰、降雪機會，在北台灣1000到1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪，沿海也要注意風浪較大。

▲氣象署天氣小叮嚀。（圖／氣象署）

氣象署稍早針對基隆北海岸、台北市山區、新北市發布大雨特報，影響時間為今日上午至晚上，今日基隆北海岸、新北地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署也發布低溫特報，今日至周三受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日新北市及基隆北海岸局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲▼氣象署發佈低溫特報、大雨特報。（圖／氣象署）