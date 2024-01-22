橫店下雪就會出現「爆劇」都市傳說！　造就甄嬛傳步步驚心絕美雪景

▲橫店影視城雪景。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024年首波寒流昨（21）日席捲南部省份，包括長沙、南昌等市區都出現明顯迎降雪，預計明（23）日最低氣溫「0度線」將南壓到廣西及廣東北部一帶。位於浙江的影視基地橫店也出現降雪的情況，此前，在大陸影視圈曾流傳一則都市傳說，即「橫店下雪必出爆劇」，這也讓不少劇迷紛紛猜測下一檔爆款神劇是哪一齣？

▲劉詩詩在《步步驚心》中飾演穿越回清代的若曦。（圖／翻攝微博）

據了解，橫店在2010年的一場大雪，成就了《甄嬛傳》、《步步驚心》及《新還珠格格》三檔爆款神劇，不僅收視一路長紅，劇中的「雪景」更是造就不少至今仍持續在網路上成為梗圖的唯美劇照，同時，劇中的男女主角孫儷、劉詩詩，林更新等人也藉此達成事業上的里程碑。

▲孫儷飾演的甄嬛剛入宮時遇上的一場雪。（圖／翻攝微博）

根據大陸部分影視博主透露，目前正在橫店拍攝的劇碼包括藏海傳、國色芳華、仙台有樹及白月梵星等。執導《甄嬛傳》的導演鄭曉龍十餘年沒再接拍古裝戲碼，如今，肖戰主演的《藏海傳》正是鄭曉龍所執導，在相同的氛圍及「如有神助」的一場雪，讓外界對該劇充滿期待。

此外，由白鹿主演的《白月梵星》和楊紫、李現螢幕CP主演的《國色芳華》同樣都搭上這一波橫店雪景，成為2024爆劇大熱門之一。