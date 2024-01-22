冷平流雲系抵達台灣近海　鄭明典：北部將開始「新一波降溫」

▲鄭明典指出，北部將開始降溫。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今日寒流南下，並影響至周三。前中央氣象局長鄭明典貼出衛星雲圖，並表示，估計這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，所以很快台灣北部應該會開始新一波降溫。

鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，他表示，小積雲串連成明顯的線條，稱為雲街，這是冷空氣流經暖水面的特徵雲系，所以也稱為冷平流雲系。台灣附近有高雲阻擋，看不到底層的雲系。估計這一波增強的冷平流雲系剛到台灣北部近海，所以很快台灣北部應該會開始新一波降溫。

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氣象署預報員劉宇其表示，今日寒流開始南下，今晚到周三清晨是最寒冷的時段，北部都會維持在10度以下，寒冷持續的時間長。明後兩天在北部、宜蘭只有6到8度，中部、花蓮8到10度，南部、台東10到12度，另離島的馬祖只有4度。

劉宇其表示，今日下半天到明日華南雲雨區東移，北部、東北部降雨明顯，其他地區有短暫陣雨，今日白天主要降雨集中在北部、東部，下半天連中部也有雨，另基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨。

劉宇其表示，今晚到明日雨區擴大，幾乎全台有雨，越往北走降雨時間越長，天氣越陰雨，迎風面北部、東部有局部大雨。周三水氣減少，北東、各地山區有局部降雨。周四到周六降雨緩和，並侷限在東部。

劉宇其指出，今明兩日降雨機率高，因此高山有結冰、降雪機會，在北台灣1000到1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪，沿海也要注意風浪較大。