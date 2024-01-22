台鐵彩繪列車「西拉雅號」明起首航　限定便當同步開賣

▲觀光署及台鐵公司合作推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」將於明日正式首航至4月30日為止。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署及台鐵公司合作推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」將於明日正式首航至4月30日為止，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣，還有包括西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等南部6個國家風景區內特色景點的呈現，新春期間將帶旅客至台南逛台灣燈會。

觀光署表示，此輛車主要行駛於嘉義、屏東區間，沿途經過多個景區，「SIRAYA西拉雅號」是藝術家李明道所設計，他提出在寒冷的春天給列車穿上毛衣的構想，首次採用數位3D編織技術創作，車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣。

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▲▼彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣。（圖／台鐵提供）

台鐵公司與觀光署西拉雅國家風景區管理處合作推出「西拉雅鐵道便當」，旅客搭乘「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車車廂，大啖添加微甜小米的白飯配上微辣開胃的雞腿排，抑或鮮甜的香菇虱目魚丸、破布子拌炒美濃鮮脆水蓮，每一口都是嘉南平原春天的山珍海味。

西拉雅鐵道便當自明日起至2月29日限時販售，每份120元，數量有限，售完為主，販售地點為台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵台鐵便當店。

另外，台鐵公司也推出「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒，每個399元，限量500個，每人每次限購5個，售完為止。第一波販售為燈會限定，自2月16日至2月29日期間於台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵台鐵便當店銷售。第二波全台通路都可買，3月1日起若有餘量再行開放台鐵夢工場網路商店及實體門市銷售。

▼台鐵公司與觀光署西拉雅國家風景區管理處合作推出「西拉雅鐵道便當」。（圖／台鐵提供）

詳細銷售資訊

一、 「西拉雅鐵道便當」

1. 便當售價：每份120元，數量有限，售完為主

2. 販售期限：113年1月23日至2月29日

3. 販售地點：台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵台鐵便當店

4. 販售數量：午、晚餐數量有限，售完為止

5. 洽詢專線: 高雄餐旅分處 (07)235-8765

二、 「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒

1. 商品售價：每個399元，限量500個，每人每次限購5個，售完為止

2. 販售期間及地點：

(1) 第1波燈會限定: 113年2月16日至2月29日期間於台南、高雄、新左營台鐵便當店及台南、左營高鐵台鐵便當店銷售。

(2) 第2波全通路: 113年3月1日起若有餘量再行開放台鐵夢工場網路商店及實體門市銷售。

3. 洽詢專線: 高雄餐旅分處 (07)235-8765