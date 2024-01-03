台灣燈會主燈、小提燈亮點曝！「小龍包」背身上還能「吐零食」

▲2024台灣燈會小提燈可以掛在身上。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2024台灣燈會將於今年2/24到3/10於台南市高鐵燈區、安平燈區登場，今日主燈「龍來台灣」、小提燈「小龍包」正式亮相，主燈設計師彭力真表示，今年主燈利用太陽能封裝材料EVA等，以利永續發展，主燈雙臂還可以擺動。小提燈設計師林佳葦表示，今年小提燈設計成小背包的概念，還能放小玩具、零食。

彭力真表示，她過去曾去過台南大天后宮，對鎮殿的兩隻石頭龍柱印象深刻，因此藉此發想「龍來台灣」，主燈結合太陽能封裝材料EVA，利用太陽能板的廢物材料，達到永續的目的。

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彭力真指出，主燈最大特色，除了可以360度轉動外，龍的手臂也可以擺動，把龍的精神結合科技動態，希望藉由「龍來台灣」的命名，為台灣觀光招來觀光客，為海內外遊客帶來最溫暖、幸福的閃耀回憶。

▲2024台灣燈會主燈「龍來台灣」。（圖／記者李宜秦攝）

林佳葦表示，今年的小提燈「小龍包」造型特殊，將龍頭放大作為主要形象，並把龍的兇猛形象改成笑瞇瞇的樣子，龍身則做成細長的背帶，讓小朋友可以背著小提燈輕鬆逛燈會。

林佳葦解釋，小提燈設計融合「龍吐珠」的概念，小朋友可以從龍頭後面放入小玩具或零食，扣緊紙扣後，將龍的嘴巴打開，裡面的零食玩具就會咕咚咕咚吐出來，相當可愛。

觀光署長周永暉表示，小提燈會在幾處同時發送，當天也會有發放小提燈的位置，提燈可以背著、掛著、手提，也可以放入小朋友的玩具或零食，營造「龍來吐珠」的概念，雖然有限量，但他保證提供不會有問題，民眾可先上網搜尋相關資訊。

▲▼小提燈「小龍包」可以放入零食玩具。（圖／記者李宜秦攝）