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新北最高海拔小學「8年前也曾下雪」　校長：評估是否放低溫假

▲新北市雲海國小曾降下大雪。（圖／翻攝學校臉書）

▲新北市海拔最高的雲海國小，8年前也曾降下大雪。（圖／翻攝學校臉書）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流來襲，今起一路冷到周四，低溫下探5度，北部山區有降雪可能。位於新北市石碇山區、海拔525公尺的雲海國小是新北市「最高學府」，目前校區溫度已降至10度並飄著細雨，8年前霸王級寒流強襲，學校就曾降下大雪，吸引不少民眾到校追雪。校長劉世和今表示，正值寒假，僅有行政人員須到校辦公，會密切留意氣候變化，決定明後天是否正常上班。

▲新北最高海拔學校雲海國小也曾下雪。（圖／翻攝學校臉書）

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▲新北市海拔最高的雲海國小，8年前也曾降雪。（圖／翻攝學校臉書）

劉世和表示，雲海國小因為地理環境特性，平均氣溫會較平地低2、3度，尤其寒假低溫多雨，並未開辦寒假課後照顧班，僅有教職人員須到校上班，考量2016年1月霸王級寒流來襲時，學校也曾降下大雪，今天會嚴密監控氣候變化，目前最低溫是10度，必要時會宣布停班。

▲新北市雲海國小氣溫降至10度。（圖／劉世和提供）

▲新北市海拔最高的雲海國小氣溫降至10度，校方評估是否放低溫假。（圖／劉世和提供）

因應寒流來襲，新北市教育局也通知各校，進行防寒整備，得視當地實際情形自行決定課程實施與否或調整課程活動，以維護師生安全為優先，並依「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條及第9條第3項規定：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」，授權各校校長依各校實際情形調整上班上課模式。此外，學生個人如有請假需求，亦可依學生請假相關規定辦理。

▲新北最高海拔學校雲海國小也曾下雪。（圖／翻攝學校臉書）

▲新北市海拔最高的雲海國小，8年前也曾降雪。（圖／翻攝學校臉書）

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