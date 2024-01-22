車上拉K遭警攔查...座椅下藏槍毒　他被捕說出「酒店奇遇」

記者張君豪／台北報導

北市警保安大隊17日深夜在北市士林區環河北路執行路檢，攔停一輛鐵灰色小客車，結果該車停下搖下車窗，車裡便明顯飄出一陣燃燒K菸惡臭味，且副駕駛座黃男神情緊張，遭警盤查過程不斷對外張望，警方直覺他行為怪異，立即請他下車配合查看，結果在他副駕駛座椅下搜出一把改造手槍，並起獲K他命香菸，警方當場將黃男逮捕依法究辦。



▲黃男在車上拉K遭警方請下車，警員並在車內紙袋尋獲槍彈、K菸。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

帶槍黃男（27歲）表示他去年12月底在酒店喝酒，同行友人表示因自己最近有事情，請他幫忙保管這支槍，但事後友人就失聯，他額外拿到一把槍不知如何是好，當天行經士林環河北路，是搭乘白牌車想到萬華河堤把槍枝丟棄，未料就先遭警察攔獲。

北市保安警察大隊分隊長劉韋伶表示，警方攔停該輛汽車，並請駕駛人出示證件時，發現副駕駛座黃嫌神情有異，警員發現黃嫌座椅下有1個紙袋，警方請黃男下車配合查驗，結果紙袋內有一把改造手槍、子彈7顆及第K他命香菸8支等違禁物，警方立即將黃男依持有槍、毒現行犯逮捕，訊後並依觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦

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