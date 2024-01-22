消防寶貝龍現身永大夜市　南消陪你增進消防知識

▲台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊及大灣婦女防火宣導隊，現身於人潮聚集的永康區永大夜市進行消防宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊及大灣婦女防火宣導隊，現身於人潮聚集的永康區永大夜市進行消防宣導活動，由大灣分隊隊員配合龍年扮演吉祥物「消防寶貝龍」，以可愛路線踩街遊行吸引逛夜市民眾的注意。

大灣分隊提醒民眾在家中應注意用火用電安全、住家應安裝住宅用火災警報器、火災逃生原則、卡式爐使用安全及防範一氧化碳中毒等其他安全事項，藉此宣導強化民眾防災意識及保安警覺。

市長黃偉哲表示，春節期間各消防隊不打烊，繼續為市民安全把關，並在新年前夕於人潮眾多的永大夜市舉行防火宣導，加深防災觀念，新年將至，防災意識仍然不可鬆懈。今年特別提醒市民與學生，在選擇租屋處所時，應注意房東有無裝設住警器，除可維護自身安全外，更能符合本市火災預防自治條例規定。

消防局局長李明峯表示，春節期間應特別注意用火用電安全，圍爐團圓時謹記人離火熄、勿過載用電；外出旅遊前拔除家中電器插頭或關閉電源開關，平時多一分注意，居住就多一分安全，也期望透過有趣活潑方式，效果十足的宣導方式加深民眾印象。