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社會 社會焦點 保障人權

無照騎士闖紅燈肇逃　辯「心律不整回家吃藥」下場曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子騎乘機車闖紅燈，擦撞黃姓騎士，致黃男人車倒地受傷，李事後逃逸，檢方依傷害、肇事逃逸兩罪起訴，屏東地方法院傷害罪判處有期徒刑2月，如易科罰金，以每日新台幣1000元折算；肇事逃逸部分判處有期徒刑7個月，一旦判決確定，將入獄服刑。

判決書指出，李姓男子曾因酒駕遭逕行註銷，屬無駕駛執照之人；於2023年4月5日早上，騎機車沿屏東市和生路1段外車道外側西往東方向行駛，途經和生路、歸仁路口闖紅燈，適黃姓男子騎乘機車由歸仁路機車待轉區南往北方向起駛，遭李男機車撞擊，人車倒地受傷。李男未下車查看，逃離現場，警員據報到場調閱監視器影像追查，查獲上情，依傷害、肇逃兩罪送辦。

法院審理，李男坦承有發生車禍之情，惟辯稱：「我有心律不整，要回家吃藥，看對方沒有怎樣，就走了。」

法院酌他騎乘機車參與道路交通，本應小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，未注意依交通號誌之指示行駛，貿然闖越紅燈通行，不慎與黃男騎乘機車發生交通事故，導致黃受傷，其竟均未採取任何救護行為，或報警處理並等候警方到場，或得黃男同意，逕自駕車離去現場，棄受傷之告訴人於不顧，且迄未與告訴人達成和解或賠償損害，行為實有不該，肇事逃逸部分判處7個月徒刑。

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