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長榮機師規劃春節罷工　疾呼：搭機要有備案！歐美線最可能受影響

記者李宜秦／台北報導

機師工會今日針對罷工投票進行開票，結果為長榮分會85%同意、非長榮分會的會員65%同意，正式取得合法罷工權並規劃春節前後啟動。機師工會建議，春節安排搭乘長榮航空出遊的旅客應準備備案。長榮航空表示，不放棄任何與工會協商機會。

▲▼機師工會罷工投票通過。（圖／機師工會）

▲機師工會罷工投票通過。（圖／機師工會提供）

機師工會在開票結束後隨即發布新聞稿表示，工會別無選擇將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃。

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針對同意票佔比下降，機師工會研究員陳柏謙表示，主因是投票率下降所致，另因投票當下不同情境，因此票數無法相比，這次的投票結果已經比預期更好。

機師工會表示，會員人數共1398人，領票人數910人、同意罷工900人、不同意罷工10人。相比2018年華航機師罷工，當時投票結果為會員人數1426人，領票人數1212人、贊成罷工1187人、不贊成罷工20人。可見投票率明顯下滑。

機師工會表示，將維持日前所承諾地最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空。

機師工會表示，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊（即執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機）飛行員比例相對高達75%，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。

▲▼機師工會罷工投票通過。（圖／機師工會）

▲機師工會表示，會員人數共1398人，領票人數910人、同意罷工900人、不同意罷工10人。（圖／機師工會提供）

長榮航空表示，機師人數超過1460人，根據媒體報導此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為543人，為長榮航空機師總人數的37%。

針對機師工會提出的三大訴求「調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員」，長榮航空表示，自該工會於2022年提出調整薪資福利之調解迄今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整逾 20%，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加台幣18,000到36,000元以上。

在外站津貼部分，長榮航空除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航空津貼計算給付時間為國內業界最長，且自 2023年迄今調幅達17%，以長榮航空台北-洛杉磯航班為例，在洛杉磯停留的兩天期間，其中早餐已由公司提供，另外午晚餐共4餐給予283美元（約台幣8760元）的餐費。

在外籍機師聘僱方面，因國內飛行人才有限，長榮航空積極培育國內機師人才，並在美國設有飛行學院，持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員；惟當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，此為長榮航空一直以來晉用機師的原則及做法。

目前國內各家航空公司晉用外籍機師時，均援引相同法規，長榮航空亦遵循相關法令聘僱與訓練外籍機師。針對勞動局之處分，已向主管機關提起訴願。所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型之檢定証後始得執飛。

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