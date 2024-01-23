機師工會擬罷工　長榮航關係企業工會反對：對所有人造成巨大傷害

▲機師工會罷工投票通過，昨日正式取得罷工權。（圖／機師工會）

記者李宜秦／台北報導

機師工會正式取得合法罷工權，長榮航空機師醞釀春節罷工，並提出三大訴求，包括調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛員。長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠表示反對罷工，他表示，本次罷工危機造成罷工機師以外的所有員工有形和無形的巨大傷害。

徐瑋鍠為長榮機長，他今日發布聲明表示，面對這次造成罷工機師以外的所有員工有形和無形的巨大傷害，他必須站出來反對這次的行動，他強調，關係企業工會從無推動罷工、並反對罷工。

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徐瑋鍠指出，勞、資、消費者三贏才是的核心價值，他認為勞資雙方的關係要能溝通、互信才能走的長遠，對立、抹黑、攻擊只會惡化、在未來將被淘汰，把公司全體同仁共同努力幾十年建立的飛安品牌貶低的一文不值，除了對不起所有員工、更是對把關訓練、考核所有優秀同仁的羞辱。

徐瑋鍠表示，不論此次結果如何，還有一群相同理念的兄弟姊妹們依然會堅守崗位，盡最大努力維持飛安，務必讓來自世界各地的旅客平安回家，勿忘初心！勿忘使命！尤其過年的團圓是多少家庭的殷殷期盼、這些旅客沒有做錯什麼，更不該對不起大家。