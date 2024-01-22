新北男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊…搞錯車啦！

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，原本住在新生路巷內一帶，因停放機車問題，與某戶鄰居發生糾紛；男子搬離該處後，昨天（21日）清晨持利器前往該戶，破壞停放在門口的機車輪胎及椅墊，但原本發生糾紛的住戶已搬離，所停放車輛也並非現居在此的住戶，遭破壞的女車主發現後，憤而向警方報案，目前正傳喚該男到案。

▲林男與住戶發生停車糾紛，憤而持利器破壞路邊機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，原本住在新北永和新生路的48歲林姓男子，日前將機車停在巷內某民宅前，遭到前住戶驅趕並稱，會擋到出入通行，但林男發現，他將車牽離後仍有其他機車停放，認為前住戶將門口公共空間，當成私人車位，才會故意刁難，前往理論引發口角糾紛，雙方不歡而散，最後林男與該戶住客前後搬離巷內。

▲楊女的機車椅墊遭林男破壞。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天（20日）晚間10時許，35歲楊姓女子下班後，將機車停放在該處，隨後走回附近住處，隔天早上5時許，由於林男不知該戶已搬離，發現楊女停放的機車，誤以為是該戶所有，憤而持利器破壞機車輪胎及椅墊，隨後步行逃逸。現住在該處的住戶發現，連忙向警方報案處理，並通知楊女前來。

▲楊女機車輪胎也遭到破壞。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方調查，林男與發生糾紛的住戶，近期雙方都已搬離該巷內，最近才有新住客搬入。警方依法製作楊女筆錄完成，並循線前往林男現住地詢問，但林男拒不開門，警方將製作通知書傳喚林男說明，如拒不到案，將聲請拘票拘提林男。