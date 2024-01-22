正妹老師被偷拍裙底　影片外流3平台！曝解決方法：全下架了

▲示意圖，害本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果意外發現自己的私密影片外流該怎麼辦？一名正妹老師就分享經驗，透露日前也發現自己被偷拍裙底，影片還在色情網站上流傳，不過沉澱幾天後便決定報警，所幸員警提供許多幫助，且現在法規也有修改，對受害者更友善，她的影片目前也已經被下架，因此希望其他受害者遇到問題，也可以勇敢解決。

「我在色情網站上，看到自己的影片。」該名正妹老師廖甯在IG及threads上透露，1月初朋友傳了一個連結，表示有人在色情網站上看到她的照片，內容是她和朋友在信義區逛街，當天她身穿合身上衣搭配短裙，結果遭到色狼偷拍裙底，還一路跟了很長的時間，但他們完全沒有發現，這段影片約是4、5年前拍攝的，「我很難想像它在網路上多久、被多少人看過」。

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廖甯表示，她看到影片當下覺得很震驚，也忍不住發冷發抖，不幸中的大幸是，變態有清楚拍到她的臉，所以她可以直接報警，且雖然是拍裙底，但沒有拍到私密的部位。沉澱了幾天後，她便到警局報案，員警透露，這種事情很常發生，今年法規有修改，罰則會更重一點，對被害者也有更多保障，屆時被害者會有一個代號，本名就不會出現在法院文件內，如果有需求，也會有社工和同性別的警察協助。

廖甯透露，事後警方還給她一個QR CODE，是「性影像處理中心」，只要把影片連結貼上去，他們就會要求網站下架，她也在一天內得到回覆。

廖甯指出，大家都知道很難抓到拍攝者，所以很難對其懲處，也會有人檢討受害者，認為她不該穿成那樣，但她上班穿著得體，平時也會有喜歡的私服，「不論我穿什麼，在不犯法的情況下，這都是我的自由」，且即使穿著保守時，仍會遇到偷拍惡狼，也收過各種私密照或變態騷擾，「憑什麼那些人有資格這樣對我？」

廖甯也說，她經常站在台前高談闊論，也有經營社群，相對外向且勇於表達，但第一時間也不敢去抨擊，而是檢討自己，「那又該有多少人，只能忍氣吞聲？」所以希望有和她一樣經驗的人知道，「你們不孤單，你們沒有錯」。她也說，該被抨擊的從來都是不尊重別人的人，還是相信這世界善良的人更多一點，因此希望這個經驗能幫助到其他受害者。

廖甯也向《ETtoday新聞雲》透露，該影片被分享到3個平台，不過經申訴之後，已經全數被下架，因此希望其他受害者也可以善於使用性影像處理中心。據了解，性影像處理中心（https://tw-ncii.win.org.tw/）是衛福部於112年度成立的，透過通知平台業者移除違法影像、轉介諮商輔導等方式，協助各年齡層被害人恢復正常生活，如有需求都可以到平台提出申訴。

本文獲得「廖甯」授權提供轉載。