猛烈冬季風暴襲擊　美國近90人死亡！數萬人斷電、水管凍破

▲美國麻州伍斯特市（Worcester）7日迎來2024年第一場冬季風暴，一名婦女正在剷雪。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國過去一周遭受猛烈的冬季風暴襲擊，根據美媒統計，全美已有近90人因惡劣天氣不幸喪命，死亡人數最多的是中南部田納西州有至少25人死亡，以及西北部靠太平洋的奧勒岡州，有16人死亡，其中奧勒岡州在經歷嚴重的冰暴（ice storm）後仍處於緊急狀態，但這種冰天雪地的天氣預計還將持續到本周中旬。

▲美國一周內有將近90人因為嚴寒天氣喪命。（圖／路透）

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國大約一周前開始經歷猛烈冬季風暴，至今仍有大範圍的數萬人無電可用，數十萬人被警告自來水必須煮沸才能使用。BBC合作的美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）統計，一周以來全美各地共有89起與天氣有關的死亡事件。

▲美國西雅圖4天內就通報5人死亡。圖為被白雪籠罩的愛荷華州。（圖／路透）

除了死亡數最多的田納西和奧勒岡州之外，伊利諾州、賓州、密西西比州、華盛頓州、肯塔基州、威斯康辛州、紐約州、紐澤西州等地也都通報了死亡。例如奧勒岡州波特蘭上周三（17日）強風吹落電纜導致3人下車時觸電身亡，還有肯塔基州有5車相撞事故導致1人死亡等調查中的事件，美聯社則指出，華盛頓州西雅圖在短短4天內就有5人死亡，多數是無家可歸者。

密西西比州政府警告民眾「只在必要時」才開車，並且應該「注意道路上的黑冰」，意即雨滴在氣溫0℃以下天氣，一降下就結冰變成凍雨（Freezing rain），導致路面結成薄薄的冰殼，讓用路人難以察覺。該州高中還延遲了寒假開學時間。

▲冬季風暴天氣造成開車視線不良、路面容易打滑。圖為一輛除雪機在車流牽引下清理麻州收費公路沿線的道路。（圖／路透）

田納西州則發生水資源問題，人口大城曼菲斯（Memphis）氣溫過低導致許多水管爆裂，數量多到讓全市水壓下降，自來水營業機構稱已經修好了41條自來水總管和4000多根水管，但由於擔心汙染，曼菲斯40多萬用戶被警告除了拿來洗澡淋浴之外，用於刷牙、飲用、洗碗、清洗食材的自來水都必須先經過煮沸。美國其他南部城市餐廳21日改提供瓶裝水，部分甚至無法開門營業。

▲美國南部也遭冬季風暴嚴重影響，水管凍破。（圖／達志影像／美聯社）

紐約NFL美式足球21日賽事因為體育場積雪太高，球迷被迫也一起幫忙鏟雪，而且這是一周內發生的第二次。據稱，當天下午3點前水牛城比爾隊（Buffalo Bills）的球迷已經幫忙清除了76公分高的積雪。

報導稱，儘管美國因冬季風暴停電的地區已基本恢復供電，但全美仍有數萬人斷電。截至21日下午，奧勒岡州仍有將近1萬人無電可用，北卡州8000人、加州7000人，還有4300人位於肯塔基州。預計冰冷天氣和刺骨寒風將至少持續到本周初，本周中旬過後有望解凍，但氣象學家警告，隨之而來的暖空氣與降雨可能會導致美國中西部與東北部一些地區發生山洪。